Del saque somos carnecita... “Bombardero, ¿has visto el equipazo que ha armado mi Alianza Lima? Vamos a campeonar caminando en la Liga 1 y les taparemos la boca a muchos en la Libertadores”. La llamada de hace unos días de mi amigo, colega y compañero Carlitos Bernuy fue con ‘sonky’, sorna, cachita y sarcasmo.

Esa frase es conmigo. Me está parchando antes de echarle la mantequilla al pan. Es un tipazo, pero le jode y vuela cuando escribo de su club. ‘Charlie, aquí imagino que te irás de robo, pero a nivel internacional ya no te harán 8, pero sí cuatro o tres’. Fue mi respuesta sincera y se cumplió ayer en Medellín.

Yo hablo antes porque no soy general después de la batalla. No me gusta. Es mi estilo. Así como no me creían cuando con argumentos predije que Argentina sería campeón mundial y me ratifiqué después de perder contra Arabia Saudita. Con esa misma convicción les aseguro que han invertido mal como el año que descendieron y la libraron porque lloraron en el TAS.

La gastadera ha sido para no hacer el ridículo y no dar vergüenza en el continente, y Dios quiera que avancen siquiera la fase de grupos, eso ya sería un campañón. No alucinemos mal. Sí, señores...

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

No estoy vaticinando que van a bajar. Seguro que no. Son bolo fijo para el tricampeonato. Pero ahí nomás. Si quieres ser protagonista en otro nivel, primero asegúrate con un señor arquero. El titular tiene en su cabecita la segunda goleada histórica a nivel de clubes de Sudamérica. Necesitas tres Zambranos atrás y no uno. No hay un contención como Arturo Vidal que ya está en bajada. Arriba Sabbag sin verlo es el mejor, pero no es solución de ni mela.

¿Ustedes creen que Hernán Barcos o Aldair Rodríguez pueden ser solución cuando ingresen frente a un Flamengo o River? La firme que me causa demasiada risa. Con ese par podemos cambiar la historia ante la ‘Peña Cachetada’, aunque ‘Cuto’ con sus 45 ‘maracas’ se los come en un aguadito. Nooooooo...

ATLETICO NACIONAL CON UN CHAMAQUITO HIZO LA FIESTA

Atlético Nacional, con un chamaquito de 17 añitos y un par más, hizo la fiesta. No me vengan con la excusa de que dos errores puntuales trajeron abajo el partido. Los jóvenes son la voz. Los chicos o chibolos son los que llenan de energías a los equipos. La Scaloneta solo tenía a Messi, Otamendi y Di María como experimentados. Los demás corrían 15 kilómetros en 100 minutos.

Mbappé le da frescura al PSG, Haaland al City, Pedri, Gavi, Ansu, Balde, De Jong al Barcelona, Garnacho al Manchester United y Vílchez y Concha a la blanquiazul. Pisemos tierra, esperemos que con trabajo todo mejore y evolucione. Yo no me ilusiono como hincha. Trato de profundizar en el tema. Soy el primero que deseo y sueña con dar una vuelta y suene en el mundo.

Nunca he sido ‘mala leche’ ni tengo nada personal con nadie. Solo expreso mi opinión que nunca será digitada. Ayayayay...

EL DELANTERO MÁS QUERIDO SIGUE OBSESIONADO CON JUGAR DESPUÉS DE LOS 40

Hay un run run fuerte que el delantero más querido de la selección y pueblo, y que hace poquito se fue pa’ La Habana en el extranjero, sigue obsesionado con jugar hasta después de los 40.

La pregunta es: ¿Lo hace porque se siente fuerte, entero o porque no está fondeado? Hay un rumor que tiene propiedades, sus ahorritos, pero que si no los administra bien puede acabar como varios que ya se retiraron.

Hay un marcador-volante que estuvo diez temporadas en Europa y se tiró al piso por un ripio para chambear en la Videna. O un ‘Loco’ que poco a poco está poniendo al palo sus casas. Si es cierta la volada, tiene que seguir sumando monedas. Si su vejez está tranquila, que cuide sus rodillas. Así es... Me voy, soy fuga.

