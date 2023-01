Del saque somos carnecita... La firme que se ha armado tremendo chanchazo en la Liga 1. Y aquí la única cuestión es el tema del dinero. Aquí les voy a explicar el rollo. Hace años que los partidos se transmitían por una sola empresa, un monopolio compraba los derechos de televisión y la Federación chapaba su porcentaje.

Ahora en la Videna abrieron los ojos y dijeron: ¿por qué cobro poco billete por un torneo que es mío? Y allí es donde nacen los problemas. Ordena a los clubes que se alineen a su regla, se hace dueño de los derechos y los ofrece a los mejores postores.

Cuando el consorcio que transmite los partidos se da cuenta, abre la billetera para otorgar fuertes cantidades de dinero a los equipos para que no migren a otro lado. Pero ¿por qué no lo hizo antes?

Se ha creado un entrampamiento donde los perjudicados son los hinchas, auspiciadores y el desarrollo de nuestro fútbol. La neta es que estamos cansados de diferencias y por el bien de los equipos y la selección ojalá se llegue a un acuerdo pronto, porque el inicio de la Liga 1 está a la vuelta de la esquina. Sí, señores...

Yo soy sapo rabioso y por lo que vi ayer en la conferencia de los ocho clubes, quien lleva la batuta y dirige a los demás es el directivo de Cienciano. Me extrañó ver tan calladitos a los de Alianza y Universitario . No me imagino un campeonato sin los ‘compadres’. Sería como comer un cebichito sin limón y ajicito. Asuuuuuu...

Otra preocupación pasa por la participación en los torneos internacionales. Si Alianza, Universitario, Melgar y Cienciano se plantan en no jugar y descienden, Conmebol podría alinearse a la Federación y castigarlos. Se armaría tremendo chongazo por todo el billete que perderían por su participación copera. Y poderoso caballero, don dinero. Y no va cher...

Después de ver la ‘Tarde celeste’ me queda claro que los ‘cheleros’ pueden dar pelea a nivel local, pero están lejos de ilusionar a sus hinchas con una buena participación en la Copa.

Ese delantero brasileño Brenner es trotón, trabajador, empeñoso y se sacrifica en la marca, pero no lo veo como goleador. Encima, los celestes se han quedado sin arquero titular por la lesión de Duarte.

Yotún sigue sin ser el volante distinto que tuvo la selección en las Eliminatorias a Rusia 2018. A favor es que hay varios jóvenes como Castillo, Lora y el mismo Távara, que si se concentra solo en jugar puede ser útil. No soy general después de la guerra. Yo digo las cosas que veo desde un principio. Así es...

Hay un run run fuerte que un exdelantero exitoso y ganador en Europa está analizando meter billete y ser el nuevo mandamás de un club del que es hincha. Por ahora todo está en estudio, pero dicen que quiere seguir los pasos del brasileño Ronaldo y el español Piqué. Aseguran que el dinero no es problema, sino que los actuales dueños también tienen billetera gruesa . Curuju... Me voy, soy fuga.

