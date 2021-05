Del saque somos carnecita... La firme que ese ‘Amen’ es cara de PALO al mango. Se la llevó en carretilla de San Luis, ahora mandó a un ‘chupe’ a que le haga juicio al club que mandó pa’ La Habana. No da la ‘pepa’, pero está peleando su guita del contrato que tenía por dos años. Encima que no ganó un partido, no acepta recibir los dos meses de indemnización que desean darle. Está desesperado por todo el billete y se ‘banderea’ diciendo que gracias a él aparecieron varios chibolos en la selección. Estamos todos locos...

A propósito, ese parrillero que llega al puerto no es nada gil. Dicen que preguntó a los directivos que le digan los nombres de los más viejos del grupo para armar el equipo. O sea, de arranque se busca amarrar con los ‘pesos pesados’ para que no le hagan el ‘camarote’. El más feliz es un veterano que había sido arrimado por Teddy, que no le daba ni un ‘cachito’. Asuuuu...

Selección Peruana: Conoce el fixture de junio en Eliminatorias y Copa América

El ‘Pitbull’ es un caso de aquellos. Una vez más se comprobó que la pelotita no es lo suyo, hace unos días chapó su skate y se fue a una rampa a vacilarse. Lo malo es que no tenía rodilleras ni casco. Parece que ya no le importa darle al balón, donde nunca la hizo. Qué palta...

Ya me contaron que el ‘Pepón’ está con roche, porque hizo contratar a un jugador grandazo lesionado. Para pasar piola mandó al muchacho a entrenar y lo hace chambear en doble horario. Ojalá que se haya recuperado bien, porque si se vuelve a sentir la va a embarrar más. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR:

‘Viejo verde’ se vende de buenito y consejero, pero es un peligro al mango

‘La Mosca’, ya eliminado de la Libertadores, quedó como un entrenador bla, bla, bla

El ‘chato’ que le encanta la chela halló su sitio y ya no micciona en la calle

El muchacho que le reza a Santa María se abrió de la rubia que lo veía como ‘cajero de banco’