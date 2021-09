Del saque somos carnecita... No sé cómo empezar la columna. La realidad es que el 1-0 ante Venezuela me pone contento y eso es lo que vale. El resultado es lo único que importa. Así haya mirado el reloj antes que el partido. La victoria es vitamina, candela. Subimos un par de puestos en las Eliminatorias y para los optimistas, soñadores y matemáticos estamos a dos puntos del repechaje y cuatro de la clasificación directa. No hablemos de la próxima fecha. Por lo menos hoy celebremos, descansemos y mañana es otra historia. Sí, señores...

TE VA A INTERESAR: EL NOBLE GESTO DE GIANLUCA LAPADULA CON SU PRIMO QUE ESTABA EN LA TRIBUNA

Las selecciones de Brasil y Argentina se enfrentaban por la fecha 6 de las Eliminatorias Catar 2022. Transcurría el minuto 5 del encuentro cuando las autoridades de ANVISA hicieron su ingreso al estadio para retirar a 4 jugadores argentinos. Aquí los detalles.

VENEZUELA SE QUEDÓ CON 10, PERO PARECÍA QUE HABÍAN 12 MOTOS DE RAPPI EN EL CAMPO

Pero lo que no podemos obviar es el rendimiento de anoche. La ‘Vinotinto’ se quedó con 10 desde el primer tiempo, pero parecía que habían 12 motos de Rappi en el campo. Nunca los superamos en juego. Solo en el marcador. Terminamos pidiendo la hora con el colero que vino sin varias estrellas.

Si es cierto que se ‘comió’ un rodillazo en la cara Lapadula, también que pusieron pierna fuerte, pero triangularon mejor en los 90 minutos. Tuvimos la bendición que en dos minutos se nos presentó la virgen: un regalo y una expulsión. Ni quiero imaginar que hubiera pasado si no ocurrían esos detallitos. Rexuxa...

Muchos dicen que estamos lejos del nivel de las Clasificatorias pasadas. Yo digo que no es mucha la diferencia. Lo que pasa es que ahora ya no nos subestiman ni regalan nada. Lo de ayer es muy preocupante. Sin posesión ni generación y mucha confusión. Solo vemos chispazos a cuentas gotas. Encima le sumamos los errores y caprichos de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ debe olvidarse de las cábalas y superticiones. El ‘Orejas’ Flores viene de mal en peor y lo manda al ruedo. Hay que llevarlo de poco hasta que vuelva a agarrar confianza. Curuju...

RECONOZCO QUE CHRISTIAN CUEVA LA ROMPIÓ

El ‘Tigre’ lo saca a Christian Cueva, quien por fin se puso serio. Más allá que el zaguero Mikel Villanueva lo hizo famoso, hay que destacar que definió como un 10. Ayer se olvidó de hacer la paradinha de espalda, del chiche, del hacer sombra en la marca. Quitó nueve balones, hizo expulsar a Tomás Rincón, metió pases en callejón, en primera y adelante y con ventaja. Fue productivo al rojo. Así como le doy en los tobillos, no soy mezquino y reconozco que la rompió. Por eso no estoy de acuerdo con el cambio. El chato y los futbolistas tienen que entender que son evaluados cada vez que saltan a la cancha. Así es...

TE VA A INTERESAR: GIANLUCA LAPADULA TERMINÓ COMO BOXEADOR NOQUEADO: LE REVENTARON TODA LA DENTADURA

La neta es que las variantes no funcionaron. Paolo solo consiguió su segunda amarilla y no estará ante Brasil. Lo de Raúl Ruidíaz ya es conocido. ¿Para qué lo ponen? Pan con relleno y camote. Ganas le sobran. Calidad solo en la MLS. Raziel García la tocó pocas veces y no fue influyente. Wilder Cartagena entró a refrescar la volante que pasó apuros. Hay bastante por corregir y también muchos no están con el ‘coco’ sano. Por eso han bajado su level. Aunque no lo crean, la calentura en las redes te desconcentra. Ayayayay...

Bien Alexander Callens. La continuidad lo ha asentado en el puesto. Sabe que es defensa y no se adorna. Lo hace todo simple. No arriesga. Ubicación, cobertura y rechazo. Así es figura. Marquitos López es un crack. Renato Tapia mantiene su regularidad y despliegue. Pedro Gallese sacó un disparo con destino de red.

El ‘Halcón’ Advíncula intentó pasar, ir a las populares, aunque sin hacer daño. Pero ya es un avance. André Carrillo pidió la pelota y encaró. Gianluca Lapadula es guapo al mango. Lo trataron con rudeza. Anderson Santamaría se ve apagado, nervioso. Yoshimar Yotún no ha sido el mismo de las fechas anteriores. Para hacernos fuertes, hay que evolucionar en lo colectivo. Es la única forma que podamos competir y guerrear por el sueño a Qatar. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: