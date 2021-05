Del saque somos carnecita... La verdad que Ángel Comizzo es un desastre de entrenador. Ha perdido todos sus partidos con Universitario en Copa Libertadores. Aquí se hace el bacancito, el bravo y ‘torea’ a los colegas, pero a nivel internacional es un chistoso de aquellos. No compite, no guerrea, no hay pizarra, ni garra, ni mela. Damos vergüenza y somos la burla hasta de los venezolanos y bolivianos. La culpa es de los que lo traen. Este señor no tiene ningún mérito para dirigir a un club grande del Perú. En Argentina no lo contrata ni el Atlas para un reality. No sirve ni como gesto de vestuario porque nadie lo soporta. Qué feo...

Por siaca, Jefferson tendrá que caminar con cuidado porque una falta más y le meten un señor carretillón. Le bajaron una fecha su sanción por romper los protocolos de seguridad, pero ya le advirtieron que no le perdonan una más. Le aviso que las cámaras de varios programas ‘patrullan’ seguido por una zona picante de Chorrillos porque los han dateado que visita a una flaca. Lo peor es que hasta un celular le toma foto o filma y lo empapelan. Las redes y tecnología son buenas para algunas cosas, pero para otras te mandan a ‘cana’. Así es...

Al igual que Renato Tapia, conoce qué futbolistas de la selección peruana sufrieron lesiones previo a una Copa América

La carrera de un futbolista no es corta. Es recontracorta. Si la aprovechas, tienes una base para tu futuro. Pero si no guardas, verdaderamente la pasas mal. Muy mal. Hay muchos que ahora chambean de seguridad, organizando eventos, ‘mangueando’ y viviendo del aire, o sea del recurso. Me pasan la voz que un exzaguero con apodo de boxeador lo va a capturar a un empresario ‘Matador de cucarachas’ que le jugó sucio en un traspaso. Hace algunos años lo encontró en una universidad, pero se le escurrió y se escapó por otra puerta. Tiene todo el derecho en reclamar sus monedas. El problema es que ese tipo es una rata de cuatro colas. Curuju...

Reviento con el abuso. Con el que le quita un pan al trabajador. La Liga 2 arranca pronto y hay un individuo cobrador de cupos. Se ha instalado en un equipo que ha sido campeón nacional y ‘picotea’ como un pelícano. Choca con los más jóvenes. Todos desfilan para dejar su sobrecito. Cuando le contaron al técnico, se hizo el ‘mocho’. Voy a investigar a fondo. Curuju... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR:

El ‘Viejo verde’ que rompió el grupo cuando era capitán, está moviendo sus contactos para chapar una gerencia en la rica Vicky

La ‘figura’ de la rica Vicky no desea retirarse aún de la pelotita

Ya me contaron que le metieron su primera ‘cuadrada’ a la ‘estrella’ de la rica Vicky

Seleccionado que juega con ‘camellos’ tiene una amiguita y quiere ser su ‘sugar daddy’