Del saque somos carnecita... La neta que los arqueros son caseritos al mango de los ampays. Gilese, el ‘Pato’ y ahora el de la Rica Vicky. Ya me contaron que al que lo captaron hace poquito con dos señoritas, lo sacaron como una mela de casita . Le dijeron en el club te perdonarán, pero aquí no y lo echaron con su maleta de ropa. Al parecer, la doña no entra en cuentos, ni tangos ni floro. Que haga la del ‘Pulpo’ que por televisión pidió disculpas, atacaba por redes y no paró hasta recuperar a su familia. Sí, señores...

Hay un run run que el delantero que salió de Ate, se arrancó a Matute, que creía que valía un ‘palo verde’, se quitó a Brasil y lo regresaron a Arequipa y hoy no tiene club, está patrullando a una chica que vive por la estatua de la Virgen al final de la avenida Brasil. Aseguran que ella es la responsable de que no tenga piernas. Hummm...

Un volante está tras los pasos de una fulanita de Pueblo Libre

Me pasan la voz que un volante grandazo, el mejor bebedor de ron del país, está tras los pasos de una fulanita de Pueblo Libre. Cada vez que se toma un trago, la timbra. O sea que la llama a diario, ella lo vacila y él sigue insistiendo. Con harto regalo, le va a aceptar viajar al norte. Y no va a ser...

Esta tarde, a las 6, en el estadio de ‘La Molina’, se hará un partido de homenaje al ‘Niño terrible de la Bombonera’La gente de ‘Once Machos’, encabezados por Aldo Miyashiro, sostendrá un choque de exhibición con un combinado de la ‘U’. Las entradas cuestan 20 mangos y todo lo que se venda será para la recuperación del exmundialista. Vale... Me voy, soy fuga.