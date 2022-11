Del saque somos carnecita... ‘Te vas eliminado del Mundial, te vas a tu casa, ya fuiste’, martillaba, taladraba, hincaba y zamaqueaba la cabecita de Lionel Messi y compañía. Y eso es bravísimo y no es excusa. Es cierto que estas estrellas están acostumbradas a las grandes presiones, pero aquí había un temita: venían de un mazazo en la cara y llenos de desconfianza.

Era un tema emocional, psicológico. La derrota ante Arabia Saudita les trituró el sistema nervioso y el mejor reflejo era el semblante de Scaloni: tieso, demacrado, pálido, desencajado, cardíaco y hasta parecía con parálisis facial antes, durante y en la conferencia post partido. Y así estuvo la albiceleste ante México durante 56 minutos. Sí, señores...

Fue 2-0 y se sacaron una rocaza de la Costa Verde de la mochila. El desahogo se veía en las lágrimas de la ‘Pulga’ y algunos jugadores en los goles y cuando festejaron al final con la tribuna. Volvieron a la vida, a respirar, a sentir las piernas y el aliento. Ahora dependen de sí mismos frente a la Polonia de Lewandowski y no pueden hacer la del ‘Chavo’.

El DT de Argentina regaló casi una hora de juego por sus temores. Casi le sale caro su sistema y alineación con Guido Rodríguez metido entre los centrales. Priorizó cuidar su arco y poblar de gente atrás que ir por el resultado. Nunca entendí por qué tan defensivo.

El cuadro del ‘Tata’ Martino solo tuvo un remate de tiro libre en los 90′. El ‘Cachetón’ Kiko de la vecindad hace más daño con su pelota. Así es...

NO LO VEO BIEN A RODRIGO DE PAUL

No lo veo bien a Rodrigo De Paul, el novio de la cantante ‘Tini’. Es el ‘Cuevita’ del ‘Tigre’ Gareca. No lo sacan ni para que vaya al urinario. Impreciso, amarrabola, transitaba mucho con el balón y lateralizó mucho sus pases. Aquí, en Qatar, se ha ‘sancochado’ y ‘achicharrado’. No puede permanecer en el once por lo hecho en las Eliminatorias y Copa América.

Es cierto que presiona, marca y corre por todos lados, pero no sirve ni mela si no la entregas al pie y generas contragolpes rivales. Que le haga coro a su pareja, si no la hace en la cancha. Curuju...

Dámelo siempre a Nicolás Otamendi. Un faite en el área. Un guerrero de aquellos. Ese no come seis huevos como el DT Luis Enrique. Ese tiene tres grandazos. Plancha con el cráneo y le importa un comino arriesgar en las divididas. Rechaza con el corazón y alma. Y se eleva como diez pisos cuando va arriba. Guapo de guapos.

Mis respetos para el chamaquito de 21 añitos Enzo Fernández. El jefe, un verdadero patrón, capataz. Pedazo de crack. Fue el ‘salvavidas’ de la ‘Scaloneta’. Tenía todas las llaves del estadio. Hasta de las boleterías y baños. Tremenda actuación y consagración del volante del Benfica. No tiene la facha ni ‘pepa’ de Fernando Redondo, pero es elegante y calidoso al ‘mango’. Pisa, toca, quita y hace golazos. Completo.

Para mí la volante es él y dos más: Paredes y Mac Allister. Y para terminar, ‘Leo’, sí, ‘D10S’, la ‘Pulga’, el ‘Extraterrestre’, el diferente, pagó la entrada. Sin inflación, por favor. Lo que se viene es de terror. Aún así, refrendo mi fichita por Argentina... Me voy, soy fuga.

