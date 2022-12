Del saque somos carnecita... El campeón de América ante el subcampeón mundial. Messi versus Modric. ‘Bombardero, no te botes porque tu candidato está en semifinales, danos tu pronóstico’, me pulsea mi batería del Callao. Estos malcriados no me llaman por mi nombre ni apodo, me cargan con su sonky.

Mi fichita sigue puesta en el tablero albiceleste. Nunca cambié de opinión y mantuve mi posición. Pero dar un marcador o resultado es irrespetuoso. Muchos han quedado retratados con las sorpresas. Japón, Arabia, Camerún, Marruecos y otras selecciones han hecho ganar platita a muchos timberos y viciosos en las apuestas con sus golpes contra las selecciones poderosas y favoritas en Qatar 2022. Sí, señores...

Si me aprietan, no me queda otra que mojarme para mañana. Muero en mi palo con Leo y compañía. Soy uno más cantando el hit de moda y pegajoso de ‘La Mosca’, ese tema que le encanta y es el preferido de la ‘Pulga’, donde lo menciona, también a Diego, doña Tota, Las Malvinas, el ‘Maracaná’ y las finales que perdieron.

‘Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial’. Dos pasitos, dos pisos, dos millones de kilómetros. Tan cerquita, tan lejos. En tus manos, en tu mente, en el aire. Así es...

El ‘Pelusa’ se reencarnó en Lionel. En juego, en pendejada, en rebeldía. Lo veo al 10 corriendo, dribleando, peleando, discutiendo, guerreando, guapeando y emocionando, que solo falta la ‘Mano de Dios’ y la vuelta para que sea completo lo de México 86. Es Maradona, es Messi, qué importa. La gloria no es de los dos, es de 45 millones de personas, como dice ‘Dibu’. También de toda Sudamérica. Toca que el pibe de Rosario sepa cuánto pesa ese trofeo de oro puro y de mucha historia. Ayayayay...

Argentina avanza porque avanza. Croacia tiene oficio, con uno de los mejores mediocampos del torneo y jugadores en clubes tops, pero ha sufrido demasiado. Ha disputado cinco choques. Y solo le metió goles a Canadá en los 90 minutos. En la fase de grupos, la sacó baratísima con Bélgica. Aquella vez Lukaku falló hasta sin arquero.

Con Japón rezó su rosario y con Brasil se la pasó con respirador artificial. Lo perdonaron y sobrevivió, resistió como lo hicieron muchos en la guerra de su país. Rexuxa...

LAS FORTALEZAS DE CROACIA

Si los guachos les entregan la pelota, se joden porque ahí Luka, el del Real Madrid, da clínica de fútbol al lado de Brozovic y Kovacic. Ese tío narizón y de 37 años, es un faite, un merecido Balón de Oro y el MVP de Rusia 2018. Observándolo por televisión aprendes a tocarla, controlarla, distribuirla y moverte con criterio. Esa es una de sus fortalezas.

Hay otras dos: Su efectividad. Son recurseros y a la primera vacunan con el pasador o canillera. La otra es su arquero Livakovic que es el salvador y la sensación por sus atajadones. En tiempo reglamentario, suplementario y penales. Le llegan por mar, cielo y tierra. No son de presionar con intensidad, por eso los bombardean y les generan. La columna de la previa me despacho con la Scaloneta. Curuju... Me voy, soy fuga.

