Del saque somos carnecita... Argentina campeón del mundo, carajo. Lionel Messi el mejor de todos los tiempos y se acabó la discusión. Gracias a Dios por darle esa fuerza, carácter y templanza para reponerse a estos muchachos de la ‘Scaloneta’. Justicia divina, poética o como quiera llamarle porque el fútbol no te regala ni mela. A veces es el más hermoso de los deportes, otras una mela.

TE VA A INTERESAR: CELÉBRALO LIONEL MESSI: ARGENTINA CAMPEÓN DEL MUNDO

Solo valen los resultados, logros y no los merecimientos. Fue 2-2 en el reglamentario y 3-3 en el suplementario. Una final que se definió por penales (4-2). La más emocionante, dramatica y con sufrimiento de todos los tiempos. Ha llorado el blanco, el negro, el mestizo, el morocho, el indio. No hay razas ni nacionalidades.

Mi hija que radica en Estados Unidos mandándome fotos con sus ojos brillosos, mi otra engreída en videollamada saltando de alegría. Todos nos pusimos la albiceleste de nuestros ‘hermanos’ sudamericanos. Sí, señores...

Y por siaca, no me subo al coche, yo no soy general después de la batalla. Un día antes que empiece el torneo, puse todas mis fichitas a la ‘Pulga’ y compañía. Después de la derrota contra Arabia Saudita, me timbraron desde mi barrio y varios lados para hacer hora conmigo y de pasadita para darme en los tobillos.

Anécdota de 'Periquito' Chiroque cuando se fue a probar en Atlético Grau de Piura. La fe de Cuto.

Yo, ‘parador’ como siempre, muero en mi ley. Di mis argumentos y no me equivoqué. Algunos maradonianos, ‘chupamedias’ de Cristiano Ronaldo, seguidores del Real Madrid y Brasil, querían que los eliminen para desacreditarme, pero se pelaron, se fueron de cacharro.

Leo levantó la Copa y junto a Diego Armando y Daniel Pasarella saben cuánto pesa. Ha llenado el cartón. Tiene en su museo todos los trofeos individuales y colectivos. No hay uno en la Tierra que le haga sombrita. Recontra vale...

No fue la mano a los ingleses, tampoco la corrida de mediacancha de Burruchaga en el 86′ o el doblete de Mario Alberto Kempes en el 78, esta vez los benditos guantes de ‘Dibu’ Martínez hicieron feliz al planeta. El golero salvó con su chimpún un gol a los 120 minutos, a 60 segundos de que pite el juez.

Luego la ‘ruleta rusa’, su especialidad. Obra del Señor. Obra del golero premiado en Qatar 2022. Por esa misma vía dio la clasificación a semifinales y ahora 45 millones de gauchos tocan y se abrazan con la gloria. Desborde, conmoción, locura en Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y cada provincia y rincón de su país. Así es...

LA CLAVE ERA ANULAR A MBAPPÉ Y PUNTO

La neta que en la previa analicé el choque frente a Francia. La clave era anular a Mbappé y punto. Kylian es un fuera de serie, monstruo, bestia, animal, extraterrestre. No apareció en 80 minutos, no hizo ni cosquillas y en dos hizo la recontra fiesta. Estaba todo controladito y de pronto se vino el calvario, los preinfarto, las taquicardias.

Pero me da gusto que la pelota lo haya agarrado a cachetadones por irse de hocico. Menospreció a las selecciones sudamericanas, nos veía como chistosos, pan con relleno. Y ahí se mordió la lengua por soberbio y agrandado. Un tío de 35 años, el D10S, le quitó el premio al jugador del campeonato y el bicampeonato. Rexuxa...

Grande Scaloni que suma Copa América, Finalísima y un Mundial. Un maestro de la pizarra. Preciso en cada táctica. Pedí a Di María para preocupar y tuvo en suspenso la alineación a poco de salir al estadio. Todos creían que iba a alinear un 3-5-2 y sorprendió con un 4-3-3.

Colocó al ‘Fideo’ por la izquierda cuando su sitio habitual es la derecha y donde Theo Hernández es el hueco. La chuntó porque Ángel hizo destrozos y dibujos con Koundé en el césped del ‘Lusail’. También dejó en el banco a Acuña para asegurar anticipación con Tagliafico.

Le ganó la pulseada a Deschamps. Anticipé que Griezmann es voluntarioso en el recorrido, pero no marca y se desbalanceó el equipo. Y recién se dio cuenta cuando tenía dos ‘pepas’ encima. El chamaquito Enzo Fernández, de 21, la revelación, dio una clase en la volante junto a Mac Allister.

Mis respetos a ‘Cuti’ Romero, quien estuvo firme y seguro. ‘Era para ponerle suspenso’, dijo Nicolás Otamendi en un vivo desde el vestuario. El zaguero cometió su único error (penal) en 7 partidos y casi no la contamos. Palmas para Álvarez, Molina, De Paul, los que entraron y los que alentaron desde el banco. Gracias, Argentina. Gracias, Messi. Gracias, fútbol... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: