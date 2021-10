Del saque somos carnecita... La resaca del Argentina-Perú me ha dejado una duda: ¿Farfán quiso o no patear el penal? He visto 30 veces la repetición del foul de ‘Dibu’ Martínez y no se aprecia que se torció el tobillo, ni se golpeó la rodilla, ni que el arquero haya salido a quebrarlo.

La ‘Foquita’ se puso de pie y se apoyó en el cuerpo médico para salir cojeando del campo. Me queda una espinita. Quizás sea muy ‘podrido’ o de repente estoy exagerando. La realidad solo la conoce el jugador. Y los ‘zapatos rotos’ que me llaman para cargarme y preguntarme saquen sus conclusiones.

Lo cierto es que el portero de Scaloni intimida a los ejecutores. A Cristiano en la Premier League lo chambeó de salón: ‘Patéalo vos, vení vos’. Es criollazo y con más de metro noventa te gana el coco. A Yotún no le dijo ni mela y falló. Eso no me molesta porque hasta Pelé, Maradona y bravos de bravos han errado desde los 12 pasos. Lo que me mortifica es que no se haya parado para ‘parcharlos’ a Romero y Otamendi que se burlaron en su cara. Sí, señores...

Tras esta fecha triple, la selección peruana solo sumó 3 puntos de 9 en disputa. La 'blanquirroja' ocupa el noveno puesto con 11 puntos y está a 5 unidades del quinto lugar. ¿Qué resultados necesita Perú para llegar al repechaje? A continuación te lo contamos.

Necesitamos 6 puntos en la próxima fecha doble. Son 6. No 1, 3 o 4. Son 6. Ni uno más. Ni uno menos. Si queremos seguir con oxígeno y chances es obligatorio vencer a Bolivia y Venezuela de visita. Ya no hay excusas ni pretextos. Aquí tendremos que hacer los deberes. No creo que Martins solito nos haga la fiesta.

Iremos a Caracas o donde nos toque y no habrán problemas con el clima, los hinchas ni nada. Pienso que para esa jornada los ‘chamos’ ya estarán eliminados. Así nos hagan una pared porque ya parecemos ‘Peruzuela’. Rexuxa...

RICARDO GARECA NOS LLEVÓ A RUSIA CON PUNTOS EN MESA

Yo soy sincero. Y siempre he mantenido mi punto de vista. Ricardo Gareca nos llevó al Mundial de Rusia 2018 con tres puntos en mesa o lo que sea y eso tiene un mérito. Lo reconozco y se lo agradezco. Pero personalmente a mí no me gusta como técnico de la selección. Es muy normalito. Encima no es atrevido con los cambios y en el barrio diríamos que se cag... de miedo.

Siempre hombre por hombre. Ratonea y besa la estampita de su santo. A lo mejor nos clasifica a Qatar, pero mi parecer no va a cambiar. Por más que digan que los resultados son los que mandan, prefiero a otro. No me inspira respeto como Bielsa, Simeone, Gallardo u otro argentino. Así es...

LA PLANCHA DEL ‘TIGRILLO’

Me timbra mi hermano y compadre el ‘Tigrillo’ para intercambiar opiniones del partido y me plancha en la canilla: ‘Lo has chalequeado a Lora porque es del Callao’. Y yo le respondí que no. Le argumenté por qué lo traté con cariño. Yo respeto a los jugadores que no les quema la pelota. Que son rápidos de mente. La marca la vas adquiriendo y mejorando con la continuidad. Pero el talento no se compra en la farmacia. Así te quedes tres días seguidos a practicar.

Sin duda, el marcador es el que mejor trata el balón en la selección. Lo hizo en el ‘Monumental’ de River y ante estrellas mundiales. Es cierto que al comienzo recargaron el juego por su zona, pero dónde estaba Raziel García para apoyarlo. Luego se asentó y se tomó su desayuno americano. Ese muchachito tiene pasta, no la que consumen por su ‘sonaja’. Hay que darle más minutos. Y debe ‘enchaparse’ más. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

