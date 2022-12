Del saque somos carnecita... Me llaman mis causas del Callao. ‘Bombardero, cuáles son tus favoritos en los cuartos de final’. Para mí, hay dos llaves que están cerradas. Son 50-50. Donde cualquiera puede ganar. El Argentina vs. Países Bajos y el Francia vs. Inglaterra. En el primer partido, se encuentran dos equipos que juegan bien. La Albiceleste se topará con un equipo que le va a tocar la pelota. No solo debe aparecer Messi, sino también en su real dimensión los volantes. La Naranja llega con un hambre de revancha y pondrá todo el jugo en la jarra. Será un choque de estrategias. Van Gaal es un zorro viejo. Scaloni deberá mover bien sus piezas. Sí, señores...

En el duelo de ingleses y franceses, será como estar viendo la Eurocopa. Los ‘Tres Leones’ hace rato que quieren ganar algo y buscan dar el golpe. Walker tiene cara de malo y ya le apuntó la placa a Mbappé, lo va a rascar y no lo dejará jugar. Francia es un equipo más armado, pero creo que recién tendrá su primer gran duelo. En grupos enfrentó a Australia, Dinamarca y Túnez. En octavos a Polonia. Todos salieron a respetarlo. Ahora será distinto, Inglaterra no le tiene miedo. El partido se define por una pelota parada, un error, un detalle, un pestañeo. Así es...

Brasil creo que le lleva tres cabezas de ventaja a Croacia, que tiene a Modric y Perisic, pero es un equipo veterano. El ‘Scratch’ llega con toda la viada, en nivel superlativo, con un Neymar, Richarlison y Vinicius encendidos. Portugal no va a cometer los errores de España y saldrá a matar a Marruecos, que no juega mal, pero llega con 30 minutos más cansado. Los lusos ya vieron lo que tienen que hacer ante un equipo que se defiende y busca el contragolpe. Tendrá que definir en los 90′ y no llegar a los penales. En cualquier caso de emergencia puede romper el vidrio y sacar a Cristiano Ronaldo, que aún está al debe. Y no va cher...

La firme que nunca vi un técnico tan conforme con su eliminación en un Mundial. Parece que hacer tanto ‘streamig’ lo volvió blandito a Luis Enrique. Me extrañó que no tuviera libretos para vulnerar la valla rival. Le ganó a Costa Rica y después no volvió a sumar triunfos. Murió con su juego y al final el tiki taka duró menos en Qatar que el autogolpe del profesor. La mochila de favoritos les pesó demasiado. Así es... Me voy, soy fuga.

