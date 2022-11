Del saque somos carnecita... Ecuador falló en el partido donde no debía fallar y quedó fuera del Mundial. Desde que se sortearon los grupos se sabía que iba a definir su clasificación con Senegal y ayer hizo su presentación más floja, con errores que no mostró ante Qatar ni Países Bajos.

Jugaba con dos resultados: ganar o empatar y apostó más por lo segundo. La volante de la ‘Tri’ no funcionó, se encontró con jugadores de similar somatotipo, fuertes y rápidos. Había que desequilibrar desde lo técnico, pero los africanos ya no son tan sanos.

Tienen jugadores en grandes ligas, como el defensa Kalidou Koulibaly y el arquero Mendy, ambos del Chelsea. Y eso que Sadio Mané, del Bayern, no juega la Copa por lesión. Lo había dicho antes, Ecuador es uno con Valencia y otro sin él, y el delantero jugó con media pierna, se le vio sentido y hasta tuvo la mala fortuna de ‘colaborar’ en un gol rival. Mereció más, pero los partidos se ganan con goles y se clasifica con puntos. Sí, señores...

LIONES MESSI CONTRA LEWANDOWSKI

Hoy es el turno de Argentina. Messi contra Lewandowski. La Albiceleste se sacó una mochila pesada ante México, ahora deberá estar concentrada en Polonia sin pensar en lo que pase con Arabia Saudita. Si gana, sigue en la fiesta, si no lo hace, buenas noches los pastores. Así de simple.

Tiene grandes jugadores y nadie debe hacerse la pila con la presión. Los polacos son duros en la marca, ir al choque sería un suicidio. El toque rápido y las triangulaciones serán fundamentales para crear chances. Una genialidad de ‘Leo’ va a haber, eso preocupa al rival, Di María deberá soltar el balón más rápido, sino saldrá volando, Julián Álvarez puede darle otro aire al ataque y que le den más minutos a Enzo Fernández, que es conchudo y juega sin presión. Así es...

Argentina es superior, debería clasificar. Hoy tiene que plasmar ese favoritismo en el verde . La pelota parada es la mejor arma de los polacos, si le dan un ‘cachito’ a Lewandowski, te vacuna.

Otamendi deberá hacerse sentir en la marca, asfixiarlo, chocarlo, aburrirlo. Es hora de que aparezca el ‘Toro’ Lautaro, que hasta ahora no ratifica lo que hace en Inter de Milán, y que Rodrigo de Paul se olvide de la ‘Tini’ por 90 minutos, porque en dos partidos está al debe y ya parece el ‘ahijado’ de Scaloni. Ganando evitará a Francia en octavos. Lo bueno es que depende de sí mismo. Y no va ser... Me voy, soy fuga.