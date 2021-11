Del saque somos carnecita... Privaditos en el búnker. Aquí en la cancha no hay nada que esconder. Aquí donde las papas queman no hay secretos. Lo único que vale es un triunfo ante Bolivia para seguir vivos rumbo a Qatar 2022. Así como son hábiles y detallistas para armar ‘caleta’ las encerronas, ese mismo ingenio deben tener hoy por la noche para resolver cualquier impasse o percance. No sirve empate ni derrota. No hay excusas ni justificaciones. Somos los mejores para derrochar energías antes de los partidos, entonces pongamos el pecho y saquemos adelante el partido. Sí, señores...

Y por siaca, esto no se resuelve con un bailecito de reguetón o movimiento de cintura hasta el piso, tampoco con un vaso de whisky con hielito o chela en lata o en botella, menos con un beso apasionado de una trampita o una ‘limpieza de cutis’ en la habitación, sala, jardín, piscina, cochera o baño. Esto se soluciona con goles y punto. Lo peor es que van a ‘pagar pato’ hasta los profesionales y sanos si es que no se dan las cosas. No me quiero ni imaginar. Sé que muchos colegas están a la expectativa para soltar todo el veneno del búnker. Ayayayay...

Es increíble que en ningún país del continente se hable de temas extradeportivos. Ni en Brasil y Argentina, que ya están clasificados, hay este tipo de indisciplinas. Todos están metiditos en las Eliminatorias porque un descuido y cuesta carísimo. Messi hambriento de ser campeón del mundo para pelear el trono con Pelé y Maradona. Neymar por la corona del número uno de la actualidad. Y los demás con sus objetivos y sueños. Nosotros pensamos primero en jugarnos en pared los celulares de las ‘canallas’ para que nos hagan un ‘estiramiento’ o trabajo de soltura y llegar relajaditos. Para después que cuenten sus ‘hazañas’ en la ‘burbuja’ o concentración. Rexuxa...

Esta columna se ha caracterizado siempre por analizar a los rivales y desmenuzar sus fortalezas y debilidades. También por motivar a nuestros muchachos. Pero la neta es que no hay que desplayarse porque da la impresión que los seleccionados no necesitan del apoyo de nadie. Solo importa la joda, la diversión, la chacota y hueveo. Bueno, entonces, desde este córner les enviamos las buenas vibras. Si tuvieron cuerpo para rumbas y mujeres es porque sobran energías y supongo que creen que la tendrán de alivio en el Estadio Nacional. Vamos, Perú...

Me voy, soy fuga.