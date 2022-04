Del saque somos carnecita... Muchachos, hay que bajarle una rayita a la emoción y dos al triunfalismo. Veo que hay gente que ya está hablando de revanchas con Dinamarca, que Cuevita se sacará el clavo por el penal fallado en Rusia 2018 o que esta vez Francia no nos gana. Algunos hasta hacen cálculos, suman, restan y alucinan que podemos enfrentar a Argentina en octavos. Por si acaso, aún no hemos clasificado al Mundial, estamos a un pasito, pero los partidos hay que jugarlos. No cometamos el error de subestimar al rival. Esta selección se caracteriza por la humildad y tener los pies en la tierra. Hemos quedado quintos en Sudamérica, esta vez sin que nos regalen puntos, pero no somos un equipo grande y mucho menos con jugadores en ligas top. Nuestro fuerte es la unión, trabajo grupal, solidaridad y mucha entrega. Sigamos por ese camino y siempre pasito a pasito. Sí, señores...

Tampoco se trata de dormirnos, porque el repechaje está a la vuelta de la esquina. En la Videna ya deben pactarse amistosos con selecciones europeas y asiáticas. La planificación es la mitad del éxito. Australia y Emiratos Árabes aún no pueden pensar en nosotros porque deben eliminarse entre sí. Nosotros sí podemos analizarlos y empezar a elaborar la pizarra. Nos jugamos el pase al Mundial el 13 de junio y mínimo hay que estar en Doha la primera semana de ese mes para aclimatarnos al horario, el calor, el ambiente. Los detalles marcan la diferencia. Así es...

LOS QUE SE SUMAN A LA BICOLOR

Lo bueno es que hay jugadores que se van recuperando y sumarán al grupo como Pedro Aquino, hay confianza de que André Carrillo llegue en buenas condiciones, también se confirmó que Gianluca Lapadula solo tiene una amarilla y Jefferson y Paolo pueden unirse si empiezan a jugar y agarran su mejor forma. Si no pueden, que apoyen de otra manera. A veces se suma más desde afuera que adentro, como la ‘Sombra’ Ramos que estuvo atento a los cambios, aconsejando a los recogebolas y hablando con los más jóvenes del plantel. Y no va a ser...

Me avisan que una ‘Hiena’ le revienta el teléfono al ‘Palomilla de ventana’. Primero le dijo para volver al equipo, pero cuando le preguntaron sus pretensiones quería 10 lucas ‘gringas’. Le dijeron que no y ahora se ‘regala’ por cinco. La firme que el dirigente no lo quiere, porque ya tiene suficiente dolor de cabeza con el ‘zambito camiseta’. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.

