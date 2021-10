Del saque somos carnecita... Ya me contaron que uno de los auspiciadores está volando con el ‘10 de la calle’. Los tíos se han quejado, porque el muchacho es la imagen de la empresa y sale bailando sin polo, mostrando el calzoncillo, armando fiesta en plena pandemia. Guarda con los business. Curuju...

A propósito, me cuentan que al novio de la cantante de salsa que estuvo en ese tono y hace caer en tentación con su música, su club lo mandó a cuarentena por estar en el juergón que hubo en el ‘búnker’ de La Molina. Pero la verdad de la milanesa es que ya no lo quieren y encontraron la ‘barreta’ para abrirlo. El pelotero tiene un año más de contrato, pero parece que más pallares con tallarines. Qué palta...

Me cuentan que el gran problema del ‘Pitbull’ y su flaca es que ella le aguanta todo, menos que salga a vacilarse con un causa, que es el que lo llevó al gym y le enseñó los secretos para verse más corpulento que los demás. Mientras él esté cerca, la muchacha siempre le hará la bronca. Esa relación tóxica tiene para rato. No sean malos...

Jefferson Farfán fue visto celebrando sus 37 años en su famoso búnker de La Molina con sus amigos y orquesta de salsa incluida, a pesar de la prohibición del Ministerio del Interior respecto a reuniones sociales por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la Federación Peruana de Fútbol no sancionaría al delantero de Alianza Lima, ¿por qué?, te lo explicamos en este video.

EN EL RÍMAC ESTÁN PALTEADOS POR IMÁGENES FILTRADAS

En el Rímac están palteados porque se filtraron unas imágenes de dos de sus jugadores celebrando sus cumpleaños, aunque no son tan escandalosas como las del zambito. Ya lo dije ayer, si con el blanquiazul se harán de la vista gorda, lo mismo pasará con los ‘cheleros’. No desean que nada empañe el marketing que se hace por la final nacional. Y no va ser...

El que se fue a Miami a disfrutar de la vida es el chalaco de la Haza. El hombre ya no tiene equipo y aprovechó para escaparse con su esposa a su segunda luna de miel. Supo guardar ‘pan para mayo’ y ahora vive feliz, paseando y compartiendo con la familia. Vale... Me voy, soy fuga.

