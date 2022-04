Del saque somos carnecita... La firme que hace rato que nos están agarrando de ‘giles’ a nivel internacional. Anoche fue un escándalo el penal que le cobraron a Cristal y que significó el triunfo de la Católica. Solo el uruguayo Leodán González vio una mano que nunca hubo en el área celeste.

Esto ya no es casualidad, estoy seguro de que esa falta no se la cobran a River, Boca, Flamengo, Peñarol o cualquier equipo brasileño, argentino o uruguayo. No hay VAR en primera ronda de la Copa y si lo hubiera se harían de la vista gorda como pasó en el partido de la ‘Blanquirroja’ en el ‘Centenario’.

Ya es hora de que la dirigencia se ponga fuerte y se ajuste los pantalones porque pesamos menos que una pluma. Hoy le toca el turno a Alianza Lima frente a Colo Colo y hay que estar bien atentos, porque esto ya huele a podrido. Sí, señores...

Me cuentan que ese zambito que se alucina ‘Patrón’ es el pelotero más perdedor. Cargoseó, insistió y envió regalos a una bailarina de un grupo de cumbia con apellido japonés. Al final, la muchacha, le dio un rotundo ‘No’ y volvió con un pelotero del ‘Delfín’ que apenas tiene minutos en el torneo. A algunos ni la billetera les alcanza para ‘campeonar’. Qué palta...

Hay un problemón en Santa Anita. El entrenador de las reservas pidió como favor que lo dejen en el cargo, le dijeron que demuestre que la conoce y le armaron un amistoso con los chibolos del Rímac. Le metieron su tanda, recibió 16 goles y su equipo no hizo uno solo. Al final quedó peor que una ‘Hilacha’. Pobechito...

ME DATEAN que le están faltando el respeto a una gloria de nuestro fútbol. El maestro Lucho Rubiños, mundialista en México 70 y preparador de arqueros de las menores, está lesionado de la rodilla, tiene que operarse y a paso lento y rengueando llegó al ‘Lolo’ para ver sus trámites. Una tía que es la secretaria le dijo que vaya al ‘Monumental’ porque allí no tenía nada que hacer. Al final lo pasearon y no se acuerdan de todos los años de trabajo que le dio al equipo. Qué feo... Me voy, soy fuga.

