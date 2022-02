Del saque somos carnecita... La neta es que No hay que hacernos ‘pajaritos’ en la cabeza. Simplemente pensemos en Montevideo. En dar el golpe. Que sí podemos. Que repetiremos lo del 81. Pensemos que ya hicimos historia en el ‘Centenario’. Que está para cualquiera. Que vamos a guerrear y competir. Y nada más. No nos loqueemos haciendo números. Sumando y restando. Dependemos de nosotros mismos. Y vamos por todo. Rompimos rachas en Quito, Caracas y Barranquilla, y por qué no ahora en la penúltima fecha de las Eliminatorias. La selección que tiene sangre fría es la conseguirá su boleto al Mundial en esta recta final. Sí, señores...

DEJEN DE CHANCAR A ALEXANDER CALLENS

Ya basta con chancarlo en las redes sociales a Alexander Callens. El muchacho se saca la mela y es bobo por la blanquirroja. Falló porque es humano. No hay un futbolista perfecto en el mundo. No hay uno solo que se salve. Todos tienen sus ‘anticuchos’. Maradona, Messi y los más ‘monstruos’ han hecho la del ‘Chavo’ y siguen siendo los mejores de todos los tiempos. De los errores se aprende, así que pilas y que ningún huevo sin sal te baje el ánimo. Tienes sangre chalaca, guerrera y tranquilo, que tienes la oportunidad de reivindicarte a fines de marzo. Y no va a ser...

Ya me contaron que dentro de San Luis todos están unidos, pero hay un tema por resolver. El ‘Capitán del futuro’ y la nutricionista no se pueden ver ni en pintura. Todo empezó desde que el volante le tiró al piso el plato que había preparado para el grupo y, pese a que obligaron al jugador a que pida disculpas, la señorita no le habla. Es que el pelotero la sigue maleteando, le lanza indirectas y por eso la señora lo tiene al margen. Firme, firme, lo más importante es ser buena persona. Así es..

Me pasan la voz que en Ate, los profes que llegaron con la ‘Muñeca’ están botando a los chibolos que jugaban en menores y llevando harto chiquillo que entrenaba con ellos en el Rímac. Me cuentan que el más afanoso en llevar a su gente a las competitivas es uno que apellida como el ‘rey de la selva’ y es famoso por pedirle cupo a los papás, para promocionar y mantener a sus hijos. Quéeee... Bien ‘Chalaca’ Gonzales. Viaja hoy a Ecuador para estar presente en la Copa Libertadores Sub-20 de clubes. Se va con su billete para estar vigente y actualizado en el tema de menores. Estará en la tribuna en los partidos de Sporting Cristal, que representará al Perú, y en las fases finales del torneo. Vale... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

‘Pisa Pelota’: Los chibolos de Ecuador parecían aviones y nosotros unos conos

Perú vs. Ecuador: No estoy preocupado, pero sí inquieto y ansioso

No me parece que Christian Cueva salga cantando ‘En Barranquilla gané’