Del saque somos carnecita... La firme que Bernardo Cuesta me tapó la boca. Le pedí que no hablara antes de tiempo y respondiera con más goles y anoche se mandó con un doblete que puso a Melgar en cuartos de la Sudamericana. Yo no me molesto, al contrario, que siempre me respondan de esa manera si es a favor del fútbol peruano. El argentino es uno de los pocos que llegó al Perú y se ha hecho un nombre. No estuvo en el partido de ida, pero ayer fue un dolor de cabeza para la zaga colombiana. Un atacante que tiene personalidad y no se esconde. Tiene 33 años, pero la altura no le hace cosquillas. Que siga con esa racha, contagiando a sus compañeros y dejando escuela en Arequipa. Los mistianos están lavando la cara a nuestro fútbol después del 8-1 que River le metió a Alianza. Sí, señores...

La semana pasada destaqué el trabajo del ‘Chaca’ Arias y anoche lo ratificó. Una aduana en el mediocampo. Marca, distribuye y es atrevido con remates al arco. Me da gusto su crecimiento, porque puede ser útil en la selección. Que tenga más partidos así, porque la exigencia lo está haciendo crecer. Y no va ser...

Calladito, en silencio, sin mucho floro, el argentino Néstor Lorenzo ha demostrado que es un técnico a seguir mirando. Se nota que trabaja y potencia a los jugadores. Melgar tiene una idea en la cancha, no se apoya solo en la altura, busca salida con los laterales y su primera idea es mantener el arco en cero. En Colombia no son ciegos y por algo lo han contratado para que los dirija de cara al próximo Mundial. Ojo, que podemos estar ante un nuevo Sampaoli, que llegó misio y tirando dedo, durmió en un colchón en la casa de los bomberos de La Perla, pero fue creciendo y se ha dado el lujo de dirigir a las selecciones de Chile y Argentina, estar en un Mundial y hace poco choteó al Marsella de Francia. Así es...

Ya me contaron que el chato cervecero les saca el jugo a sus vacaciones. Todos los días celebra y el fin de semana tirará la casa por la ventana, porque festejará la renovación de votos de sus viejitos. Es mano abierta con los suyos y dicen que está ‘liquidando’ como campeón, porque en la tierra de los camellos no se permiten los jarabes. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.

