Del saque somos carnecita... Muchachos, la calle pica y la tramposería no corre. Si te ven con personal ajeno, ya no solo te meten un susto como antes, ahora te pueden meter ‘plomo’ y sin chance a dar explicaciones. Por jirones, avenidas, en los ‘agachaditos’ o restaurantes, en ningún sitio estás a salvo. No hay nada mejor que andar con la conciencia tranquila y dormir como un bebé. No corre exponer la vida por un ‘dame que te doy’. Hay que pensar en la familia, los hijos y ser mejor persona es lo más importante, como dijo el ‘Gato’ que ‘partieron’. Y no va cher...

Bien ‘Pochito’. El hombre invitó al papá y la mamá a Moldavia. Hoy los llevará al estadio a ver el duelo ante Real Madrid por la Champions. La firme que el defensa está bien criado, no se olvida de sus viejos y sabe que por ellos está donde está. No es como otros, que lo primero que hacen es llevar ‘chicas plásticas’, les regalan boletos de ida y vuelta en avión y las llenan de lujos. Ayayayyyy...

UN VOLANTE CON NOMBRE BRASILERO

Me avisan que ese volante con nombre brasileño y que se fue pa’ La Habana con un grande, anda de vacaciones a México, en la ciudad donde van todas las modelitos. A todos les ha dicho que viajó solo, pero saben que se llevó una mamacita poco conocida. Lo malo es que después, cuando lo terminan, ellas cuentan todo lo que hizo y lo dejan como patán. Qué feo...

Ya me enteré que ese volante al que le gusta sazonarse en la mañana, tarde y noche, se tiró al río desde que su ‘veneca’, que vivía a la espalda de la fábrica de helados de la avenida Venezuela, se fue para su tierra. El hombre la extraña y por eso anda visitando el barrio de Palomino, va a la canchita que está junto a la iglesia y compra ‘chelitas’ para sus amigos y un ‘Havanna’ exclusivo para él, para ahogar las penas. Pobechito...

Me voy, soy fuga.