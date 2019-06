DEL SAQUE somos carnecita... Ya estoy en Porto Alegre. Arribé con una ‘batería brava’ para recorrer todas las sedes de la Copa América y de arranque dos ‘blancas’ me hicieron juego de luces. Con mi ‘portuñol’ hice click con una, intercambiamos WhatsApp y quedamos para encontrarnos en el debut de la ‘Blanquirroja’. Ese día ganamos por partida doble. Y no va cher...

El choque con los venezolanos no será nada fácil. Son tres puntos que debemos pelearlos con el cuchillo entre los dientes para después ir más tranquilos al duelo con Bolivia. No quiero ni imaginar dos empates y en el tercer choque -con Brasil- recién buscar el pase a cuartos. Eso sí sería más doloroso que un parto. Ante los llaneros debemos cortar la conexión entre Tomás Rincón y Yangel Herrera para que no se asocien con el goleador Salomón Rondón, que es un toro y no arruga. Esos tres juegan en Europa y tienen más kilometraje que su paisana que echó a varios en el sillón rojo. Asuuuu...

El ‘Tigre’ sabe que no puede regalar ni un minuto en el torneo. Alista su mejor repertorio para el debut con el ‘León’ Zambrano, ‘Foquita’ Farfán y Paolo. En estos partidos tienen que estar los mejores, por experiencia, jerarquía y talento. Basta de experimentos. Desde el arranque es ganar o ya fuiste. El que pestañea se regresa a su casa rapidito. Así de sencillo. Espero volver a Lima después del 14 de julio cuando se juegue la final, así que no me hagan renegar. Así es...

Ayer los seleccionados recibieron una charla de las nuevas reglas FIFA y a tener mucho cuidado con el VAR, que te graba hasta cuando te rascas la cabecita. Que el capitán le dé una pastilla de ‘desahuevina’ a la gente porque algunos parece que siguen viviendo de la clasificación a Rusia y eso ya es historia. Este pechito está imparable y va con todo. Lo justo... Me voy, soy fuga