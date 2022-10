Del saque somos carnecita... En la vida y en el fútbol hay que respetar al prójimo y los mayores. Nadie tiene derecho de aplicar el abuso. ‘Caballito’, que no juega y cobra como estrella, se computa intocable. No le gusta que los chamacos lo toquen en las pichangas y partidos de práctica. Ni siquiera lo pueden rozar porque se araña.

Cuando le van con fuerza en one ‘parcha’ a los chicos: ‘Anda despacio, que soy crack’. Lo considero un jugador normalito que emigró a Portugal y paro de contar. Hace poquito un juvenil lo tabeó, no se chupó y el extremo se hizo el ‘mocho’ porque lo vio agarrado. Ya tiene una derrota con la ‘Foquita’. Otra más y pasa al grupo de los mancos de mancos. Sí, señores...

La salida de la ‘Máscara’ estaba más cantada que ‘Tití me preguntó’ de Bad Bunny. Eso pasa cuando le regalan el buzo a un don desconocido en menores. La consecuencia es que solo ganó un partido de diez. El fracaso de Odesur le dio la llave de la puerta de la avenida Canadá de la Videna.

Solo convocó a los recomendados de su causa el ‘Chino’ Arakaki, que en cualquier momento pasa por recursos humanos para firmar su despido.

Ahora suena el ‘Tanque’ para la Sub-20, quien no tiene ni una Copa de la Amistad. No ha dirigido un minuto en Primera ni en Segunda. A lo mejor ‘Cortadito’ presenta su CV y la agarra. Se viene el Sudamericano de enero y el ‘Cabezón’ tiene que opinar y meter su mano para que designen a un entrenador capacitado. Y no va a ser..

CHIQUITÍN NO ES HÁBIL FUERA DE LA CANCHA

‘Chiquitín’ es hábil fuera de la cancha porque adentro no resuelve ni mela. Ha chorreado el rumor de que lo están ‘enamorando’ en la rica Vicky y eso es recontra falso. A lo mejor es una morocha la que lo quiere en sus brazos.

‘Palomilla’ no ha pisado el palito y no le va a renovar porque tiene menos gol que el ‘Tigre’ Zambrano, el hermano del ‘León’, quien cuenta con fotógrafo personal en todos sus partidos (festivales, campeonatos y relámpagos) y hasta hoy no tiene una imagen suya metiendo la pelota al arco. Sin pica, pica....

Me pasan la voz que ‘Aladino’ cambió de entrenador personal. El anterior se desarrolló con la fama que le dio el chato en las redes y hoy vive de ese marketing. El volante en la actualidad se llevó a su brother de cuando no era conocido en la Harvarting. Ambos son ‘batería’ desde que eran sufriditos y ahora que el ‘árabe’ está ganado lo ayudó a prepararse y trabajan juntos. Vale... Me voy, soy fuga.