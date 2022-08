Del saque somos carnecita... Lo veo al ‘Cabezón’ visitando entrenamientos, observando los partidos de Liga 1 y me parece bien. Ojalá que siempre sea así y también vaya a provincias a ver, motivar y descubrir talentos jóvenes. Es hora de potenciar a nuevos delanteros. Paolo y Jefferson ya fueron. Tenemos a Lapadula, pero ahí están ‘Perico’ Liza y el mismo Iberico, que tienen gran potencial. Acá le reconozco los méritos a ‘La Pulga’, pero no le ayuda el ‘tallarín’ para guerrear con defensas de 1,85 en las Eliminatorias. Y no va ser...

La verídica que los que manejan la ‘Misilera’ borran todo el esfuerzo que hacen los jugadores en la cancha. No hay ni para una bebida rehidratante, pero los rosados la sudan y se rompen el lomo en la cancha. Ayer lograron un triunfazo en Villa El Salvador, pese a que hace unos días entrenaron en la Costa Verde y los volvieron a mecer con su billete. Lo malo es que si los administradores no cumplen con los pagos pueden perder puntos en mesa y ahí sí se armará un chongazo. ¡Respeten a la rosada!...

Me cuentan que ese ‘Pelado’, que estafa a los hinchas del club del final de la avenida Javier Prado pidiendo plata con el cuento de pagar todas las arrugas, ahora llama a los presidentes de clubes del ‘fúbtol macho’ para ofrecerles asesoría. Su ‘floro’ es que conoce ‘hombres de negro’ especializados en inclinar la cancha y también dice que tiene llegada con los jugadores rivales. Hummmmm...

Hay un run run que se armó una ‘banda’ en un equipo de la sierra. Un gerente deportivo y su sangre que maneja la reserva ganan más billete que el mejor pagado del club. Las malas lenguas aseguran que son especialistas cobrando ‘peaje’ para llevarlos a la institución y luego para hacerlos jugar. Antes de pensar en imponer el VAR, hay que desterrar a estas lacras de nuestra pelotita. Sí, señores… Me voy, soy fuga.

