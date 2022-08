Del saque somos carnecita... GRANDE MELGAR. Logró un triunfo histórico y tapó la boca a los ‘maleteros’ y ‘mala leche’ que ya lo veían eliminado. Lo que me gustó es que el equipo tuvo personalidad y jugó de igual a igual ante el Inter en su propia cancha. Cáceda demostró que el ‘Tigre’ Gareca lo sacó injustamente de la selección por poner a Carvallo que no chapa ni la gripe. Fijo que si Alianza iba a jugar a Brasil le metían 8 ‘pepas’. El cuadro arequipeño tiene mucho mérito porque cuenta con jóvenes aguerridos y hambre de gloria. Acá hay equipos que tienen plata y traen como ‘estrellas’ a ‘choclones’ de 38 años. No seas malo...

Ya me contaron que ‘Cayo’ anda fortaleciendo sus músculos y dicen que quiere verse chapado como si fuera todos los días al gym. Pero el hombre está apurado por verse bien y sabe que los fierros no son lo suyo, por eso visita seguido a un médico para que lo ponga grueso y pueda cumplir como debe con sus amiguitas. Ya lo han visto muy seguido por una clínica del Trébol de Javier Prado. Queeeeee...

A propósito de chapados a la fuerza, me avisan que el hijo de ‘Plata como cancha’ se gastó como 40 lucas gringas para que la barriga le quede plana. Lo malo es que sus entrenadores de menores hace rato que no ven su sueldo y al equipo femenino tampoco le cumple. Prefiere irse de viaje con su rubia. Así no es...

Me datean que el 10 de Juliaca, ese chatito que brinda con una chela polar, llegó a su casa diciendo que se le perdió la billetera en el mall de la ciudad y la firme que lo vieron entrando a un ‘telo’ con una señorita que le decía ‘chamo’ y le juraba que lo amaba. Hummmmm... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

Palomilla se cansó de los insultos de los hinchas y tiró en cancha al tío Goyito

Cosa picante al final de la Javier Prado: Grupo partido y dirigentes se dan abrazos más falsos que billete de 5 soles

Defensa que se encomienda a la Santa María feliz con la llegada del ‘Cabezón’ a San Luis