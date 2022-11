Del saque somos carnecita… La neta que el mejor de todos, para despistar y no dejar huellas, es el ‘venenoso’ de la blanquirroja. Lleva sus modelos que no son famosas y las instala en Estambul. Como solo hay 3 horas de vuelo, las deja bien cuidadas y en un lugar para visitarlas y disfrutarlas. Billete hay, tiempo para gastarlo también. Lo positivo es que es ‘calidoso’ con los gustos. Una mejor que otra. Provecho…

Me cuentan que el ‘Pepón’ ya no cree en nadie, está presionando al gerente del puerto para que lo contrate. Dizque lo timbra y le aclara que todo lo que pida el exasistente del ‘Tigre’, él se baja una luca ‘gringa’. Con esas costumbres, con razón hace años, nunca le falta equipo para dirigir. Y lo han largado desde adentro. Hummm...

La firme que ‘Acasexo’ ya debe comprarse un nuevo radiador

En la semana, su ‘nave’ se le ha plantado unas cuatro veces. Y siempre bota humo que ya parece una freidora de rachi y pancita. Se la pasa pidiendo agua para calmar el motor. Parece que la academia no deja buenos ingresos, porque no puede ir al mecánico y arreglar su carro. No le alcanza lo que gana como ‘embajador’ en San Luis. Pobechito…

‘Cachurrito’ no para. Ya incursionó en un nuevo negocio: la venta de zapatillas, imitación casi casi igualita a las originales . Ha empezado con fuerza, pero lo malo es que sigue creyendo que todavía la gente lo conoce. Porque su oferta es que por cada par que compren, él mismo va, las entrega y regala una foto. No entiende que hace rato ya fue. De repente, la que se anima es la ‘Toñita’ que ahora vive en los ‘yunaites’ con una tía. Ayayayayay… Me voy, soy fuga.