Del saque somos carnecita... Ya se conocen los clubes peruanos que jugarán la Libertadores y Sudamericana del próximo año y ojalá que desde ahora los dirigentes se metan la mano al bolsillo para reforzar a sus equipos, porque en los últimos años hemos sido el hazmerreír del continente.

TE VA A INTERESAR: UN PALOMILLA QUE JUEGA EN LA TIERRA DE MESSI QUIERE LLEVARSE A UNA MAMACITA DE MATELLINI

Cada vez que jugamos afuera, los hinchas sufren de estreñimiento y terminan enfermos del hígado. Tienen más de dos meses para planificar y armar planteles respetables, porque a ninguno de los clasificados les va a alcanzar con lo que tienen. Ya lo saben...

Todo se sabe. Hay un run run fuertazo que en San Luis han enterrado cinco pisos bajo tierra a un jugador que es bueno pagando caprichos, pero en la cancha hace la del ‘Chavo’. En la última convocatoria le dijo al cuerpo técnico que estaba lesionado y no podía jugar. Le creyeron y lo hicieron descansar, pero apenas llegó a su equipo jugó y corrió como juvenil. Eso cayó mal y ahora le han puesto la cruz. Qué palta...

La Liga 1 llegó a su fin en la etapa regular y en el siguiente video repasaremos aquellos resultados que definieron clasificaciones a torneos internacionales, descensos y datos sobre las finales de la edición 2021.

Bien el chico Mora. Es una de las figuras de su equipo, estuvo en la selección y le ha construido una casita a sus viejitos en Pisco. La firme que acciones como estas me alegran, porque un futbolista siempre debe pensar en su familia que lo apoya en las buenas y malas, y no como otros que primero prefieren el carrazo, las juergas, las trampas y complacer a los ‘amigotes’. Sí, señores...

TE VA A INTERESAR: ‘EL GATO’ PLANCHÓ CON LA CARA A MELISSA Y LA BRONCA RECIÉN EMPIEZA

SE LE VIENE LA NOCHE A UN PARRILELRO DEL CLUB MÁS POPULAR DE LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA

Ya me enteré que se le viene la noche a un parrillero del club más popular de la ‘Ciudad de la eterna primavera’. No clasificó a ningún torneo internacional a pesar de estar todo el año en los primeros lugares y se cayó al final. Los que ponen el billete están asadazos, porque le dieron todo lo que pidió y él se dedicó a pelearse con sus colegas. Dicen que hasta su padrino le bajó el dedo. Curuju... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: