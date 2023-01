Del saque somos carnecita... Con el fichaje de Carlos Zambrano, Alianza Lima es el principal candidato a llevarse el título en la Liga 1. Desde su ‘centenario’ en 2001 no creo que el club victoriano haya armado otro ‘Dream Team’ como el de esta temporada. Anoten: El ‘León’, Gabriel Costas, Josepmir Ballón, ‘Rifle’ Andrade, Gino Peruzzi, Bryan Reyna, Yordi Vílchez, Jairo Concha y ‘Chaval’ Benavente, como algunos nombres resaltantes.

No hay excusas para el Tri’. Pero el principal reto será la Copa Libertadores. En los últimos años, Alianza se ha comido goleadas vergonzosas de 8 goles y los hinchas desean ver a su equipo peleando ‘face to face’ con los más pintados, en cualquier cancha. Plantel hay y ahora toca ver la mano de ‘Chicho’ para saber manejar el vestuario. Sí, señores...

La firme que si otros clubes peruanos van a reforzarse con jugadores como Zambrano, Costas y Andrade, bienvenido sea, porque eso le dará mayor competencia al torneo local. La exigencia hará mejorar a los demás equipos y solo así tendremos ritmo para poder competir en torneos internacionales. Tampoco dejemos de trabajar con los menores formando atletas y cambiándoles el chip. Sigamos el ejemplo de Ecuador. Las instituciones deben nutrir y fortalecer a la selección y no esperar que sea al revés. Y no va cher...

Ya me contaron que el volante de bigotitos que tuvo mil y una despedidas, ahora está con roche con sus excompañeros de la pelotita. De una mina en Puno lo timbraron para que lleve un equipo a jugar y todos respondieron que él no arregle los precios. Los organizadores tuvieron que llamar a cada jugador para negociar su billete, porque al otro no le creen nada. Hummmm...

Ya me enteré que un ‘Rayo’ que nació en La Florida, jugó en México y hace poco chocó su ‘nave’ en Piura, está distanciado de su flaca. Dicen que el hombre es medio manolarga cuando se le sube el trago y se acuerda de los ‘ex’ de la muchacha, y por eso han decidido darse un tiempo. No corre...

Nadie sabe para quién trabaja. Me pasan la voz que un zambito, que anda vacacionando por el norte y apellida como una ficha de ajedrez, se llevó a una muchachita a vivir con él a los ‘Yunaites’. Lo malo es que al poco tiempo ella conoció a un ‘colocho’, se amaron desde que se vieron y ya no quiere saber nada con el delantero. O sea, lo usó para que la lleve a otra tierra y lo cambió en ‘one’. Pobechito... Me voy, soy fuga.

