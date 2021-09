Del saque somos carnecita… La neta es que ‘Chiquito’ es noble y buena punta. Aquí lo vacilamos sin ‘mala leche’. Accedió a la entrevista del programa de ‘Cuto’ y mostró su enojo con el diario. Lo entendemos, pero que recuerde que en este rincón siempre priorizamos a la familia y tratamos de aconsejar para que los deportistas sean excelentes profesionales. Sabemos cuál es nuestro límite.

Somos mamitis, hermanitis, hijitis y con un corazón dispuesto a ayudar. La joda es joda. Por eso lo felicitamos porque está levantando una casa en un barrio de Lima norte. Ha hecho un negocio, le ha salido un terrenito y allí se está instalando. Se le presentó la Virgen y aunque es pequeño, ya es propio. Vale...

Me pasan la voz que el volante que es cruzado al mango anda lesionado y sin piernas. Unos dicen que es la edad, otros que no hizo buena pretemporada y los más maliciosos aseguran que la culpable es la argentina que vive en Barranco. Ella hace rato le está quitando el físico y las ‘llantas’ ya no le responden. Los 20 no son iguales que los 30. Curuju…

Aunque en la selección peruana todavía no pierde la esperanza con André Carrillo, desde su club Al Hilal han anunciado que la lesión en la espalda que padece el jugador le llevará aproximadamente un mes de recuperación. Estas serian la opciones para su reemplazo.

Ya me contaron que al ‘Rey de los bloopers’ le sobra aire y cumple en todas partes. Ha regresado con una ex que es del parque Pedro Ruiz Gallo, en Lince. Los ‘zapatos rotos’ lo ven que se encierra con la fulanita y después llega a casita y cumple como los varones. No tiene fútbol, pero sí harta energía para el pecado y lo malo. Y no va ser...

Hay un run run que ‘Cayo’ se olvidó de las chibolas y ahora apunta a fulanitas de su promoción. Está haciendo travesuras con una gordita que tiene su depa en la avenida Benavides, en Surco. La madurita fue una de las primeras a las que el exjugador le pagó su ‘lipo’, pero los años pasaron, volvió a descuidarse y nuevamente usa ropa talla XL. Lo bueno es que el ‘partidor’ es comprensivo porque no le importa ese detalle. Lo que pasa es que ya no chapa ni la gripe y se conforma con su premio consuelo. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

POR: EL BOMBARDERO