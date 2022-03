Del saque somos carnecita... Se me cayó ese ‘Chacho’ que dirige al ‘Capitán del futuro’ en España. Demostró que es ‘mala leche’. Lo arrimó en España desde que salió en conferencia a decir que siempre llegaba abollado de la selección. Por eso, en los últimos partidos solo lo pone 10 o 20 minutos y ahora dicen que lo van a vender.

Que no se preocupe Tapia porque es un buen jugador, se mata por la ‘Blanquirroja’ y fijo que va a chapar un mejor equipo. Pensar que acá le abrimos las puertas de par a par a ‘parrilleros’ que en su país no han dirigido ni a equipos de su barrio, como ese ‘Mameli’, ‘paradero Fiori’ y un tal ‘Lichi’. Esos chambean en pared con el comentarista empresario. Ya los tengo volteados...

El hincha ‘celeste’ llegó masivamente hasta el estadio Alberto Gallardo para darle un cálido recibimiento.

Todos hablan de Lapadula y Cueva, pero el que está jugando un montón es la ‘Culebra’. Está con mas confianza, hace goles y todo lo ve arco. Así lo necesitamos para la batalla del ‘Centenario’. Todos en 10 puntos. Y no va cher...

La reciente eliminación de Messi y Cristiano en la Champions demuestra que todo tiene su final, nada dura para siempre, como dice la canción. Los años pasan y no perdonan a nadie. El argentino y el portugués han reinado por más de 10 años en nivel top, algo que sería imposible para un futbolista que no cuida su vida privada. Ambos escribieron sus nombres en la historia y pasarán varios años para ver otro duelo de dos ‘monstruos’ en una misma época. Sí, señores...

Me avisan que el ‘Rey’ está pecando, resbalando, sacando los pies del plato y por eso ahora filosofa en sus redes y publica que errar es humano, que es importante reconocer errores y bla, bla, bla. En resumen, lo que busca es que le den una nueva oportunidad por llamar a quien no debe. Qué palta... Me voy, soy fuga.

