Del saque somos carnecita... Por siaca, ayer en la cancha de Villa El Salvador el chibolo que está loquito por la ‘Blanca de Chucuito’, varias veces se la dejó a ‘Jeffry’. Al final lo hizo caer. El delantero ‘canchero’ lo miraba y se reía. ‘Tranquilo, mi hermano’. Quéeeee...

La verídica que ‘Chiquito’ no puede con el ‘bicho’ que lleva en la sangre. Me cuentan que anda ‘marcando’ a una muchachita que vive por la avenida Trapiche, en Comas. Dicen que no pasa de los 25 añitos y habla como extranjera.

Lo que no sabe es que ella tiene la costumbre de emocionar a los varones y ya tiene una denuncia por haber dejado sin Visa ni Mastercard a un par de billeteras. Lo bueno es que el hombre solo tiene una tarjeta dorada, pero del Metropolitano. Quéeeee...

Yoshimar Yotún en el segundo tiempo tuvo la chance de poner el 1-1 para la ‘Bicolor’ pero desperdició la ocasión desde el punto de penal. Argentina fue superior y con un gol de Lautaro Martínez se llevaron el triunfo.

Hay un run run que un zambito del equipo de todos que fue ‘ampayado’ saliendo de un ‘telo’, está tras los pasos de una modelito que todavía no es famosa en la televisión, pero sí entre los peloteros. Ella vive en Surco, es amiga de un ‘jotita’ y aseguran que el hombre desea tener ocho brazos para abrazarla por mucho más tiempo. Hummmmmm...

EL PITBULL IMPRESIONÓ A SU FLACA

Me datean que el ‘Pitbull’ impresionó a su flaca. La llamó, le puso un anillo de compromiso entre sus dedos, grabó el momento, subió el video a las redes y al final, cuando ella casi llora de la emoción, le explicó que todo era parte de una escena para mover el negocio de la familia y ella era la modelo para la publicidad. Qué abusivo... Me voy, soy fuga.

