Del saque somos carnecita... La verdad es que el Sao Paulo vino a pichanguear a Lima. Más sudan cuando entrenan por Zoom. Ni se despeinó. Se fue de alivio. Y a mí no me vengan con ese ‘tango’ que tres errores o fallas y nos liquidaron. Eso es para los sonsos que no analizan o son demasiado hinchas.

Lo que no entiendo es cómo Roberto Mosquera declara que jugó de igual a igual. Un 3-0 no tiene excusas. Ese Cristal no le hizo ni cosquillas. No tuvo estilo ni raza ni mela. Quedamos mejor si decimos que la diferencia estaba en los capitanes: Dani Alves, multicampeón con Brasil, Barcelona, Sevilla y PSG. Y Horacio Calcaterra que es un mochilero al que le dimos color en el Perú. La Copa Libertadores es peor que un parto de cuatrillizos para nosotros. Sí, señores...

Cuto Guadalupe reveló que Janet Barboza era su amor platónico

Ya me contaron que ‘Santa María madre de Dios’ ya no piensa en llevar ‘modelitos’ famosas a México. Le acaba de mandar para su pasaje a su amiguita de ‘Bocanegra’. Le da estadía y un sencillo cuando retorna a Lima. Ella feliz con viajar, conocer y volver con su propina de 500 ‘cocos’. Sí, porque la ‘Muñeca de plástico’ lo tira de tacañazo. Ayayayay...

Hay un run run que el ‘Ratón’ está mirando a una blanquiñosa que vive por la avenida Insurgentes con La Marina, a la espalda de la ‘Casa Barco’. Al hombre le gustan los problemas. Todavía no termina con la guapita que se trajo de España y ya quiere jugar en otra cancha. Para eso es recontra hábil, pero no para evadir los ampays. Rexuxa...

Me pasan la voz que ‘Chiquito’ se separó de la señorita que lo había denunciado por manolarga. Se habían reconciliado, pero la paz les duró solo una semana. Como el golero tiene suerte, al toque consiguió una madurona que ya está en el piso 4 y a un escalón del 5. La doña no tiene juventud, pero le sobra billete y le ha alquilado un depa para que el zambo tenga donde dormir. Provecho... Me voy, soy fuga.

