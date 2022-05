Del saque somos carnecita... ‘La Pulga’ vive su mejor momento. Después de ganar la Concachampions, volvería a la selección y estaría por comprarse un lujoso Ferrari de cerca de un palo y medio gringo. La verídica que se lo ha ganado a punta de goles y fútbol. Además, me cuentan que es pensante. Ha parado a toda su familia y también invierte en propiedades.

Pensar que cuando empezó en la ‘U’ ganaba 500 coquitos al mes. Que sirva de ejemplo a los jóvenes y al propio Valera, que tiene para dar mucho más. Todo depende de él. Tiene que salir del Perú para romperla afuera y asegurar los frijoles. Así es...

Ya me contaron que el ‘inglés’ que trabaja de ayudante de un ‘Tigre’ se ha olvidado de la gente que lo ayudó a llegar a San Luis. Hace poco lo llamaron para colaborar en una obra de apoyo, algo que puede hacer desde su teléfono.

Donny Neyra estuvo en 'La fe de Cuto' y reveló cuál era el apodo de Paolo Guerrero cuando jugaban en las divisiones menores del fútbol peruano.

Primero contestó y dijo que le dejen por escrito en su ‘wasap’ todo lo que desean que haga. Lo malo es que ahora ya no responde y lo peor es que lee los mensajes, escucha los audios y no dice si puede apoyar. Es sí o no. Nada más...

Me comentan que el ‘Pirata’ de la Vicky sigue ganando puntos en el club, mucho más que sus otros compañeros que se autodenominan ‘blanquiazules’ de corazón. Antes del último domingo, se reunió con las trabajadoras que hacen el mantenimiento del estadio y les regaló canastas con víveres a todas por el ‘Día de la Madre’. Al final se llevó muchos abrazos y palmas, sin necesidad de postear en sus redes lo que hizo. Calladito y sin hacer ruido se porta con los más necesitados. Vale...

EL FÚTBOL ESTÁ TRISTE

La firme que el fútbol está triste. Me avisan que el ‘Pitbull’ cambió su decisión de colgar los botines, habló con dos representantes y les dijo que le consigan equipo para la segunda parte del año. La pelotita es la que más sufre. Muchos ‘picapiedras’. Noooo...

Y lo vi a ‘Chiquito’ llegando a Monterrico en la línea ‘El Rápido’ . Subió en Comas, cuando le dijeron que el pasaje estaba a cuatro soles se puso furioso. Dijo que solo paga tres ‘mangos’ y que iba ‘aquí nomás, cerquita’. Al final, cuando bajó, le dejó varias lisuras al cobrador. Noooooo... Me voy, soy fuga.

