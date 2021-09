Pisa Pelota: Cómo es posible que nadie se dé cuenta de que Anderson Santamaría venía roto emocionalmente

Del SAQUE somos carnecita.., AHORA TODOS SE HAN DADO CUENTA de cómo se juegan las Eliminatorias sudamericanas. No tiene nada que ver con la europea. Cristiano choca con zagueros de San Marino, Islas Feroes y otros países que creen que la pelota es cuadrada. Un poco más y le echan el gel y le hacen raya al costadito. Las de nuestro continente son una guerra y cada selección busca sacar ventaja del mínimo detalle.

El ejemplo más reciente es lo que pasó con Gianluca Lapadula. Tenía un protector facial por una fractura en el tabique, pero a un venezolano le importó un pepino y le metió un rodillazo en la cara. Le partió la jeta y movió los dientes. Quedó ensangrentado y tuvo que terminar el partido recontra abollado. Los uruguayos y brasileños también salieron a chancarlo. Aquí armamos novelas cuando Zambrano se hace sentir.

Por esa bulla los árbitros vienen y no le quitan la mirada. Para eso no somos vivos. Sí, señores… MUCHOS YA ESTÁN CANSADOS DE LOS CAPRICHOS y supersticiones de Ricardo Gareca. Se preocupa por tonterías y no en lo que necesita el equipo. Tiene 14 integrantes en su comando técnico por las ‘santas hueveras’. Cómo es posible que nadie se dé cuenta de que Anderson Santamaría venía roto emocionalmente. Destruido moralmente. Lo puse después del choque con la ‘Vinotinto’, que lo veía apagado y nervioso. Y ninguno de sus asistentes le pasó la voz. Ese error ante el ‘Scratch’ no es de un principiante. Es de un muchacho muerto de miedo, falto de confianza. Dejaba salir la pelota a la lateral y no nos ‘vacunaban’. Neymar le robó el balón como cuando le quitas el chupón a un recién nacido. Le pesaban las piernas. Lo único que quería era irse a su casa. Los palomillas y pillos lo demuestran en el verde y no mandando pasajitos a muñecas operadas. Y no va a ser...

ME QUEDA CLARO QUE ESE STAFF DEL ‘TIGRE’ es full ‘pan baguette’ y ricos vagos. Se la llevan de alivio. Son despiertos solo para ir al cajero. Tengo varios causas en el vestuario que me cuentan que en la charla técnica ni durante la semana les hablaron de cómo chambea el pito colombiano Roldán. No les avisaron si es tarjetero, si deja jugar, si es localista. Nada de nada. Estos sirven para poner conos y ahí nomás. Trabajan cada fecha FIFA un ratito y ni siquiera pueden hacer un informe. Así no es...

LUIS ADVÍNCULA HA INVOLUCIONADO.

Lateral que no desborda, que no pasa por la espalda del extremo, no sirve en el fútbol. Christian Cueva es una moneda al aire. Cuando le pones una fichita, es un desastre. Cuando piensas al revés, la rompe. Ya entiendo por qué no dura en ningún club. Siento que el grupo ha perdido la humildad que lo caracterizó en el camino a Rusia 2018. Las poses de Renato Tapia son una demostración de que pisamos huevos y nos creemos lo que no somos. Edison Flores cumplió el sueño americano, pero aquí sus actuaciones han sido puras pesadillas. La MLS lo ha desconectado de su mejor versión. Y por favor, no le hagan más daño a Raúl Ruidíaz. Yo lo felicito porque en Morelia de México fue estrella y en el Seattle de los yunaites es un ‘Dios’, pero el ‘chasis’ no lo ayuda a nivel de selecciones. Cada vez que entra es uno menos y queda expuesto. Rexuxa... Me voy, soy fuga.