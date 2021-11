Del saque somos carnecita... Confirmado. Otro caso ‘Miramar’. Hubo un juergón desde el sábado por la noche hasta el ‘desayuno’ del domingo y casi cebichito del mediodía. Fue el despelote con varios seleccionados, peloteros de clubes grandes, desconocidos y las infaltables que le ponen sabor y color a la rumba. No voy a soltar nombres. Esperaré hasta que acabe el partido con Venezuela. Así que son 6 puntos de 6. No hay otra forma que me calle. Me jode porque es la misma historia de siempre. Sí, señores...

Lo que no entiendo es por qué el ‘Tigre’ cambió la fecha de concentración. Les dejó el fin de semana libre y con la cancha a su disposición. O sea que conociéndolos a la perfección hizo ‘pataditas’ con fuego. Puso en riesgo una clasificación y sus giles que tiene al costado no lo hacen entrar en razón. No es lo mismo un cuerpo descansado que uno de mala noche, incluido trago y sexo. A mí no me vengan con que solo fueron a chismosear y escuchar música, porque con esas falditas uno no se queda tranquilo. Tampoco nada que me recupero en 48 horas. Los jugadores que pasan la base tres ya la máquina ni las ‘llantas’ aguantan como antes. Además la exigencia de estos dos partidos es a full energías. Qué feo...

La neta es que el organizador ya tiene experiencia y sus años para inquietar a la gente. Cada uno es dueño de sus actos, pero el jugador peruano es débil de mente y cede fácilmente a la tentación. Es cierto que el anfitrión ya está de salida en el fútbol por su edad, pero es un irresponsable de aquellos. Eso me lleva a pensar que no es un buen líder. Los referentes suman. No restan. Ayayayayay...

Gianluca Lapadula ya está en Lima y dio sus primeras declaraciones. Ahora sí viene en ritmo y en racha con el Benevento. Ya no hay excusas para que no la meta en las Eliminatorias. Lo presiono al mango porque tiene calidad y necesitamos de sus botines para soñar con Qatar. De nada sirve que baile el ‘Cervecero’ en el vestuario con Cuevita, Carrillo y Peña. Tampoco su abracito a Yotún para apoyarlo porque falló un penal. La gasolina del ‘9′ es el gol y punto. Lo demás es figuretear. Así es...

Me voy, soy fuga.