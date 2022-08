Del saque somos carnecita... Juan Reynoso tiene casi todo cerrado para ser el reemplazante de Ricardo Gareca. No cuestiono su capacidad como entrenador. Pero no sé si su estilo y manejo sea el apropiado para el vestuario de la selección. Uno tiene contactos y de gente que ha dirigido el ‘Cabezón’ y las opiniones son variadas.

Pero lo más común es que terminan por no querer ni verlo a los seis meses de trabajo. Y la firme, que de verle la cara, se me remueven las tripas y me da acidez. Quizás sea muy duro en esta apreciación, pero por su comportamiento altanero en las conferencias y reportajes, hace que tenga esa opinión.

Yo no conozco el origen de su odio a los periodistas. Lo único que podría salvar la gestión y situación es que los jugadores lo van a ver solo una semana y cada cierto tiempo que son las convocatorias. En su chamba es un entrenador muy táctico que muchas veces ‘amarra’ al jugador. Y una de las cosas que dejó el ‘Tigre’ es que habíamos recuperado nuestra esencia de intentar jugar. Veremos qué ambiente le espera al ‘equipo de todos’. Sí, señores...

LUISITO SUÁREZ

Lo de Luisito Suárez es para aplaudirlo de pie. Volvió después de 16 años al Nacional de Montevideo y lo recibieron en caravana desde el aeropuerto hasta el estadio que estaba repleto de hinchas. El presidente del club le ofreció ganar el doble del sueldo tope (30 mil dólares cobra Emmanuelle Gigliotti) y no aceptó. Recibirá lo mismo que el argentino y ese billete lo donará a una entidad benéfica.

El ‘Pistolero’ en su discurso mostró su corazón: ‘He vuelto porque a ustedes le debo todo, en ningún lugar voy a ser más feliz’. El charrúa ganaba 550 mil euros mensuales en el Atlético Madrid y tenía ofertas de mercados millonarios. Eso se llama gratitud. Ese equipo fue su vitrina para que hoy tenga una fortuna. Aquí vienen cojos, viejos y se llevan la plata en carretilla. ‘Asaltan’ a su ‘hogar’ que los formó para la vida. Rexuxa...

Ayer me soplé la final de la Eurocopa de fútbol femenino. Estuve atento hasta el último segundo del tiempo suplementario del Inglaterra-Alemania en ‘Wembley’ con casi 88 mil espectadores. Las locales levantaron (2-1) la Copa merecidamente ante un rival superfavorito y potencia mundial.

La neta es que el partido fue muy atractivo por juego, por taba, porque se sacaban las camisetas en los festejos y se armaba la bronca de boquilla y manos. Las mujeres no tendrán la velocidad de Dembelé, Mbappé o Raphinha, pero son muy técnicas y demasiado ordenadas. Ya no cometen faltas infantiles. Ya es hora de que nos pongamos las pilas y se organicen mas torneos en el Perú, porque acá estamos en la lona. Curuju...

Estoy volando como mela. El Sport Boys se ha convertido en una beneficencia. Le hace contrato profesional solo a hijos de trabajadores. Ha firmado el engreído del técnico de Primera y también de la reserva y del gerente deportivo. Los demás chicos de las inferiores son mantequilla Laive y pan con relleno y camote.

Encima, el japonesito que acaba de chapar la administración es el recomendado de ‘Machi’. Y eso lo permite el Callao. Lo peor es que los chicos con talento tienen que pagar para poder pertenecer a las diferentes categorías menores. Para colmo de males, una ‘mano negra’ amenaza con quitarle más puntos en mesa. Qué feo... Me voy, soy fuga.

