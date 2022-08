Del saque somos carnecita... Oleado y sacramentado. Juan Reynoso es oficialmente el técnico de la Blanquirroja. Era un secreto a voces. Para mí no es el ideal, pero esa es decisión de Lozano, Oblitas y compañía. Yo me reafirmo que han elegido mal. Es mi opinión.

Aquí no se trata de nacionalismo, sino de lo mejor para la selección. Después de Gareca, debimos apuntar más alto. Ojalá que me equivoque y el entrenador pueda llevarnos al Mundial. Sí, señores...

Ya me contaron que un amigo chimbotano del ‘chato’ que le encanta la chicha y la chela latea en una ‘nave’ del año pasado, recontraparada, y que se la ganó por ser el ‘alcahuete number one’ del pelotero. Dicen que el muchacho es el encargado de conseguir los depas para que el volante haga sus encerronas sin que nadie filtre fotos ni videos a la ‘patrona’. Curuju...

PORTERO DE LA SELE TIENE MAPEADA A UNA CHICA POR LA CASA BARCO DE LA PERLA

Me cuentan que a un portero de selección le encanta el barrio de La Perla. Ahora tiene mapeada a una muchachita que vive por la ‘Casa Barco’. Aseguran que por ahora todo son videollamadas, pero la chalaca va con ventaja a diferencia de otras, porque tiene visa para ir a los ‘Yunaites’. Huuummmm...

Me datean que el 8 de agosto es la audiencia para que se ordene el pago que les corresponde a los deudos del periodista Daniel Peredo. La empresa donde trabajó apeló y se hacen los tercios. Aquí estaremos atentos a lo que suceda. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

