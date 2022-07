Del saque somos carnecita... Ya me contaron que hace unos días hubo una encerrona donde se juntaron varios expeloteros y un volante con bigotitos se empató con una animadora, se dieron sus números y llamaron de madrugada. Lo malo es que el patita se olvidó que el esposo de ella pone sus buenas fichas en un programa de redes donde él trabajaba. Cuando el ‘duro’ se enteró de que lo querían ‘partir’ llamó en ‘one’ a los jefes del atrasador y pidió su cabeza o dejaba de ser sponsor. Caballero nomás, lo arrimaron. Qué palta...

TE VA A INTERESAR: EL VESTUARIO DE LA VICKY ESTARÍA MÁS PARTIDO QUE ‘LA CALAVERA’ QUE ARMABA VASITOS EN LA TELE

El sábado lo vi a Buonanotte y ayer a Peruzzi. Aún es muy temprano para destacarlos, pero creo que con chispazos pueden marcar diferencias en un torneo como el nuestro donde pelones, cojos y ‘choclones’ han llegado y se han convertido en figuras. Ambos se ve que la conocen, han jugado en Europa, tienen recorrido y si cuidan las llantas pueden ser útiles a Cristal y Alianza. Ojalá que así sea, porque estamos cansados de ver tanto ‘paquete’ que se la lleva fácil. Sí, señores...

Rinaldo Cruzado fue el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' y recordó su paso por el equipo poeta, además de contarle a 'Cuto' quién fue su peor pesadilla.

En el puerto las cosas están cada día peor. Presentaron como refuerzo a un zaguero con nombre de salsero que entrenó y estaba listo para debutar, pero como los castigaron por no pagar y no podrán fichar, el pelotero rompió el contrato. Por si fuera poco, en un partido de chamacos, los rosados perdieron los puntos porque no hubo ambulancia en el estadio. Ayayayayyy...

‘EL MATADOR DE CUCARACHAS’ MALETEÓ AL ‘PALOMILLA’

El ‘Matador de cucarachas’ soltó su veneno por la nueva contratación al final de la Javier Prado. Lo malo es que el pelucón no lo hace por hincha, sino ofreció varios peloteros que maneja y como lo arrocharon anda arañado. Por eso maleteó al ‘Palomilla’ y su gente. Qué feo... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: