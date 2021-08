Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘10’ de la calle ahora está desesperado, animado y emocionado por una blancona de Monterrico. Dizque la fulanita vive en el último piso de un edificio y el problema del pelotero es que ella tiene billete y no la emociona con regalos. La señorita lo tiene desesperadito y sin saber qué hacer para que le acepte una salidita. Curuju...

Me pasan la voz que el Chato que hace pipi en los árboles, desde que salió de su liga rumbo a Perú, tenía claro y planificado que debía comunicarse con la muchachita de Matellini. Es su ‘mejor amiga’ cuando viene solo a Perú. Se contactaron, luego charlaron y ahora solo falta encontrarse. Sabe que el ‘Tigre’, si le da sajiro y hay ‘roche’, lo perdonará. Ayayayayay...

‘Cucurucho’ comentó algunas anécdotas de su infancia junto al capitán de la selección nacional.

EL PITBULL TIENE SU CORAZONCITO

El ‘Pitbull’ será manolarga, pero tiene su corazoncito. Ha empezado la campaña para apoyar a un bebito. El chibolito nació con problemas y el defensa en ‘one’ se puso al servicio de la familia. Está aportando para que puedan comprar sus medicamentos y juntar billete para su operación. Recontra vale...

EXTRABAJADORES LLAMAN TODO EL DÍA A ‘PALOMILLA DE VENTANA’

Me cuentan que a ‘Palomilla de ventana’ lo llaman todo el día, hasta extrabajadores que se fueron llevándose cosas del club. La ‘secre’ que vendió todo el uniforme de menores ya lo timbró para decirle que está listita para retornar. Y no es la única, hasta ‘Coimerazo’ se ha ofrecido a poner el hombro. Quéeeee... Me voy, soy fuga

