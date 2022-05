Del saque somos carnecita... Todo se sabe. El ‘10′ que no juega pide que no toquen su ‘candela’ y no atraca perder ni un sol de su contrato. Ahora anda saltón, porque ya le dijeron que le van a mochar su sueldazo. Cuando firmó contrato, aceptó una cláusula en la que aceptaba devolver un billete fuerte si al cabo de dos años no había disputado una cierta cantidad de partidos.

Como más se la ha pasado fuera del verde, ahora está al debe. Por eso apura su regreso para hacer la finta unos minutos y digan que ya está jugando. Asuuuuu...

Ya me contaron que ese ‘hombre de negro’ que hizo la del ‘Chavo’ en el norte y casi se tumba a la ‘Misilera’, acabó con la paciencia de sus jefes y lo mandarán de ‘vacaciones’. Ya varios clubes se han quejado de él y no lo pueden ver ni en pintura. Lo del fin de semana fue horroroso, la firme que ya no parecía incapacidad sino algo turbio. Huuummmmm...

El ‘antipático’ que se quedó fuera de la pelea por el campeonato en tierras aztecas no se hace problemas. Ya está preparando toda la parte legal si le dicen ‘más pallares con tallarines’. Cuando renovó puso como condición que si lo sacaban, debían pagarle más de cinco palos de indemnización. Con razón dijo que si él era el problema, se hacía a un costado. Curuju...

En el Rímac están volando porque se enteraron de que el ‘chamito’ que llegó como estrella y más se dedicaba a la música, firmó por tres años, pero lo malo es que se dejó ir al chibolo Kevin que ahora la rompe en el Cusco. Las malas lenguas dicen que como no aceptó ser representado por un amigo de los bravos del equipo, lo arrimaron. Ayayayayyyy... Me voy, soy fuga.

