DEL SAQUE somos carnecita... LA NETA, YA MÁS CALMADO, uno analiza en frío. Lo de Neymar no fue un baile. Fue una humillación de aquellas. Una cosa es que te supere a velocidad o rompa líneas a un toque y otra que se burle en tu ‘pepa’, en tu ‘cacharro’ y delante de millones de personas que ven el partido por televisión. Se dedicó a pisarla, a jalarla, a esconderla. Y encima te mira con desprecio y va directo a dedicarle su gol a la banca.

¿Saben por qué pasa eso? Porque somos acomplejados. Leemos su apellido en su camiseta y temblamos. Lo ven con admiración por su cuenta bancaria, las modelos que levanta y las fiestas que organiza. Por eso yo siempre digo: Triunfan los conchudos, los que respetan su profesión, los frijoles de sus hijos. Sí, señores...

YO NO DISCUTO SU CALIDAD. Es un fuera de serie, un mega crack, el mejor del mundo, pero eso no te da licencia para que seas su payaso. En la semifinal de Champions, el portugués Ruben Dias le puso su chasis y rebotó a cada rato. Lo reventó varias veces con pelota y todo, y no volvió por su vuelto. La tocaba en una. Le puso freno de mano con temperamento, huevos y sin mala intención.

La selección peruana disputará su segundo encuentro en esta Copa América 2021 ante el conjunto colombiano y necesita sí o sí una victoria para tener chances de clasificar a la siguiente ronda.

Los encontronazos y la patada le duelen hasta al más macho, macho. Nada que te dejo girar, que me tiro al suelo y tantas hueveras más. Tírate, pero para que te atiendan. Ni un solo ‘cucho’ al zaguero luso. Lo mismo ocurrió en la final con el Bayern. Alaba y Süle se hicieron sentir y antes de recibirla chequeaba de reojo. Los sonsos no sirven en el fútbol. Ayayayay...

UNA COSA ES PERDER 2-0 y otra por 4 o más. Está perfecto que la Copa América dé rodaje a los nuevos, a los debutantes, pero hazlo con Venezuela y otras selecciones. Con Brasil es un suicidio. Si ya desde el arranque hay mucha diferencia, con los cambios fue un abuso total. La culpa es del ‘Tigre’. Me da la impresión de que se le ha escapado el grupo. Es duro con unos y blandito con otros. El caso de Cueva lo ha dejado como un señor alcahuete y títere. La ‘maleta’ en la interna es brava. Qué mal...

‘GISELO NO TIENE SANGRE EN LA CARA’

LA FIRME QUE ‘GISELO’ no tiene bandera, no tiene amigos, no tiene calidad, no tiene sangre en la cara. Por plata vende su alma y es ‘casa sola’ al mango. Mientras ‘Cuto’, el ‘Puma’, el ‘Loco’ y otra gente luchan por los derechos de la camiseta de sus amores, ‘Damián’ está en el otro bando. En la línea de la fulería. Lo peor es que todos sus colegas lo tienen tarifado. Le dicen ‘hola’, pero más pallares con tallarines. Qué horrible que tengas esa marca. Así es... Me voy, soy fuga.

