Del saque somos carnecita... Hay un run run fuerte que el arquero que lo ampayaron en un ‘telo’ le ha regalado una moto a una chica de la avenida Perú, en San Martín. Unos dicen que es su causa, otros que siempre ayuda y los maleados aseguran que es una nueva conquista. Lo cierto es que es conocido porque le gusta cobrar por foto y no deja propina en los restaurantes. O sea que no apoya de corazón, siempre hay un interés. Así no es...

Me pasan la voz que ‘Usain Bolt’ sigue derrochando billete. A su novia argentina la vieron con una ‘nave’ nueva y todos afirman que es el último capricho que le ha dado a la modelito. Dizque ella se emociona y su bobo late más por él, porque es un hombre detallista. Hummm...

Suena fuerte que el ‘Rei’ organizó un campeonato de fulbito en Lurín por drilo

Porque no lo llama ningún equipo para este año. Parece que desde que fue compañero de ‘Cachurrito’ en Segunda, aprendió a no gastar los pocos ahorros que le quedan. Se recursea para no chocar con el ‘chanchito’. Curuju...

Reimond Manco contó todos sus secretos en 'La Fe de Cuto'. Foto: Trome.

Me cuentan que el chato que debe devolver ‘palos verdes’ a un club de Brasil está invirtiendo en el ‘Ciclón’ Su primer pedido fue nombar jefe de la Unidad Técnica al preparador físico que lo puso en forma para las Eliminatorias. Lo curioso es que se acalambró en el repechaje con los ‘canguros’ en Qatar. Ayayayay...

La pelotita está llena de ‘buitres’. Hay un equipo recién ascendido que ha contratado de gerente a uno que lo botaron como una mela del otro club de la misma ciudad en el sur. Hay que ponerle una ‘Frenadilla’ porque le encanta hacer paredes con los empresarios y le importa un comino si le traen refuerzos rotos del extranjero. Necesitamos gente que trabaje derecho y apueste por los jóvenes. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

