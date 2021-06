Del saque somos carnecita... La verdad, la clarita y neta es que hoy no vamos a ver conversaciones al oído de Tapia con Falcao haciendo ‘pactos’ o preguntando cuánto falta para que acabe el partido, como pasó en la última fecha de la Eliminatoria pasada cuando clasificamos al repechaje y ellos se inscribieron al Mundial de Rusia.

Tampoco habrá charlitas de salsa de choque o si el ‘Patrón del mal’ fue el ‘nacho’ más berraco de la historia. Esta noche nos jugamos la vida. No podemos ceder ni un puntito más de local. Brasil y Argentina si quieren digan que son de otro lote. Pero al resto hay que guerrearle, competir y conseguir victorias. No hay muela ni tango que valgan. Si queremos soñar con Qatar, hay que ganar. Dos veces no se presenta la Virgen. Sí, señores...

Por siaca, lo peor que podemos hacer es creer que vienen con la moral en el sótano diez por el 3-0 que les metió Uruguay en su propia casa y el 6-1 que se llevaron de Quito. Además estrenan entrenador. No nos distraigamos con esas ‘hueveras’. Están con el mentol de levantarse en el Estadio Nacional. Que revivan en otro lado. Aquí hagamos respetar la casa. Con el balón en el piso y el chimpún bien lustrado y tarrajeado. Finos, precisos y con carácter.

Y cuando digo temperamento es ser agresivo en la marca. Anticipación, ubicación y recuperación con actitud. Hasta para hacerse sentir hay que tener calidad. Un solo ejemplo. El zaguero alemán Rudiger, del Chelsea, lo sacó del partido a De Bryune sin aplicarle un codazo, cabezazo, tacle o taba en la final de la Champions. Con mañosería y porque está bien papeado le fracturó la nariz, el cacharro y le puso el ojo morado. El belga volteó y se chocó con las caras pintadas de Atahualpa.

Y se los recuerdo para que Paolo y los demás seleccionados no la peguen de sanos con Yerry Mina y Davinson Sánchez, dos centrales que militan en la Premier League. Esos no conocen el fair play. El fútbol es de los pillos. Y nada más...

Atentos a la potencia y fuerza de Duván Zapata. Es un tractor en quinta. No es exquisito, pero chambea para el equipo y la clava con el tobillo, pantorrilla, cadera o nuca. Es ortodoxo al mango. El mediapunta Luis Muriel la rompe en el Calcio, viene desde atrás con panorama y es dinamita en el área. Aprovechemos que está recién casadito y a lo mejor las ‘llantas’ están un poco desinfladas por la luna de miel y el término de la temporada en Europa. Ni un cachito. Ni un sajiro. Ni un centímetro. El éxito será no dejarlos girar. Sin James desde el arranque pierden harto. Curuju...

Hay que echarle spray a ese dibujo 4-3-3 con el graciosito de Juan Cuadrado que acaba de presentar su libro que debe ser como Condorito. Eso sí, ‘moscas’ porque su fuerte es el desdoblamiento. Lo secundan Mateus Uribe, quien nos hizo dos goles en un amistoso. También Luis Díaz, del Porto, reemplazará al ’10′ cafetero. Y un consejo, el portero David Ospina es menos fiable que el lapicito. Ya nos ha regalado goles. Así que probemos de cerca, de lejos y hasta del camarín.

Ya las cartas están echadas. Las tribunas del coloso de la calle José Díaz estarán vacías. Pero cada seleccionado que sepa que los más de 30 millones de peruanos vamos a alentar desde casita, ‘telo’ o donde toque mirar el partido. Sentirán las buenas vibras. Si somos una sola idea, podemos... Me voy, soy fuga.