Del saque somos carnecita... Ayer me reventaron el celular para preguntarme: ‘¿Deben perdonar a Cueva para que sea titular ante Brasil?’. Y no les pude dar una respuesta a la ligera. Primero porque Gareca arma su equipo en torno a lo que pueda hacer el volante, por algo es el seleccionado que más partidos tiene desde que el argentino se puso el buzo bicolor. ‘Aladino’ puede estar en buen o mal momento, con o sin continuidad, tener o no equipo, pero nunca ha faltado a las convocatorias. Segundo es verlo desde el lado opuesto, el de la disciplina. El ‘chato’ también es uno de los jugadores que más veces ha sido ‘ampayado’ o se ha visto envuelto en temas extradeportivos. La última, previo al viaje a Brasil, donde habría juergueado hasta la madrugada del domingo, horas antes de un entrenamiento, es la gota que colmó el vaso. El tema pica en la interna. Por ahora, lo dejo ahí...

Ya me contaron que la nueva conquista del ‘Rei’ es una ‘charapita’ intensa que le para mandando mensajitos al muchacho. Dicen que la ‘patrona’ ya lo ha descubierto, pero él es parador, muere negado y dice que son cosas del pasado. Le ha dicho a la chiquilla que no puede hacer eso y ella responde que no le importa nada. Lo peor es que el pelotero no se decide a cortar de raíz, porque siempre se relaja con fotos hot que ella le manda. Noooooo...

Me avisan que la ‘Pulga’ se cansó de las ‘trampas’ y, ahora que no está en la selección, ya se dio cuenta de quién es verdaderamente la mujer que lo apoya en las buenas y malas. Para que las ‘traviesas’ se enteren, por primera vez publicó una foto con su esposa y la puso en el lugar que se merece. Así que la blanquita de Santa Beatriz debe acostumbrarse a ser la eterna suplente. Y no va cher...

Así que ese arquero que patea penales y ahora juega en Segunda por un club que une comerciantes, regresó a casa. La ‘oficial’ lo perdonó y le dijo que se olvide de ser la ‘escobita’. Dicen que el muchacho ya le dijo ‘bye bye’ a la tía, quien no se da por vencida. Asu mare... Me voy, soy fuga.