Del saque somos carnecita... QUÉ rico desayuno. Qué delicioso almuerzo. El Brasil-Croacia acompañado de su jugo natural, su avena sin azúcar y una tostada con poquita mermelada. Algo suave para no subir de peso y se me note la panza. Los tragones que se empujen su pan con un kilo de chicharrón y camote porque son contundencia. Luego, plan de la una de la tarde, su timbrada a la tía ‘Pelusa’, la mejor cebichera del Perú y dueña de ‘Pilo’ en la Ciudad del Pescador, para su respectivo delivery. Sus tequeños de pulpa cangrejo o caracoles a la chalaca y mis frijoles con mi pescadazo antes del Argentina-Países Bajos. Hoy no salgo hasta después de las cuatro de la tarde y no me llamen ni timbren, carajo. Espero que no hayan definiciones de penales porque ahí si queda la recontra cag... Sí, señores...

Voy a empezar la columna con el choque más parejo. El duelo de pizarra entre Scaloni y Van Gaal. El DT más tierno y el más zorro y tío del Mundial. El sudamericano con 44 añitos y el europeo con 71. Lionel nunca dirigió en Primera y Louis ha desfilado por los clubes más rankeados del planeta (Manchester United, Bayern, Barcelona, Ajax). Los conocimientos e impetú del albiceleste y la sabiduría y canas del neerlandés. Es una partida de ajedrez. Y en sus conferencias he podido notar que se conocen a la perfección. Veremos un juego muy táctico, donde la calidad individual puede marcar la diferencia. Ambos lucen buenos colectivos, pero de mediacancha para arriba Messi es el diferente. Así es...

Los programas argentinos han vendido la lesión de De Paul que ayer entrenó normalito. Comentan que hay la opción de línea de 3 como espejo de su rival que tiene dos puñaladas por los extremos. Ahí Molina y Acuña se agarrarían con Blind y Dumfries. El sacrificado sería el ‘Fideo’ Di María que entraría en el segundo tiempo. Luego la guerra, batalla y lucha será en el centro del campo. Hay buen pie, botines y calidad en las dos escuadras. Los que fallen menos y estén más claritos se llevarán la clasificación. Los centrales serían Romero-Otamendi-Martínez. Me gusta la idea, esos son berracos por arriba y por abajo. Además, tienen conducción, salida. La retaguardia de la ‘Naranja’ es respetable. El grandazo Virgil Van Dijk es impasable. Gambeta y pique en corto. Ahí le sacarán ventaja. Curuju...

El Scratch sobre el papel es superfavorito, pero no se puede confiar como el ‘Gato’ con la ‘Hechicera’ o el ‘Profesor’ con las FF.AA. y Fuerzas Policiales. Hasta hoy no lo han adelantado y es una incognita cómo reaccionaría en ese sentido y bajo presión que se van los minutos y la clasificación. Son humanos y se pueden bloquear. Por eso, hay que madrugarlos en one como ante Corea. La batucada y bailecito se irá a la mela si no se ponen serios. En estas instancias hay que ser precavidos. Modric y compañía tienen oficio. Su fichita es que solo tendrán una, dos o tres ocasiones y tratarán de vacunar. Hacen lo justito como ante Japón. Si Neymar está iluminado y Vinicius Jr. prende la moto, se arma la rumba y el carnaval. Esto es fútbol y los análisis se acaban cuando rueda el balón. Quiero de corazón que Brasil y Argentina se enfrenten en una semifinal histórica. Ellos tienen la palabra y yo mis ojitos para deleitarme y mi paladar para saborear mis alimentos viéndolos. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

La goleada 7-0 en lugar de fortalecer a España, los relajó y ahora están eliminados: se fue sin pena del mundial

Todo el mundo ya habla de una semifinal entre Argentina y Brasil: Prefiero llevar las cosas con calma

Argentina es favorita no solo por Messi, sino por sus asistentes cracks: Pensar que aquí de amiguitos, no aplaudo a Gareca