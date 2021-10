Del saque somos carnecita... la verídica que no me sorprende para nada el caso de Melissa. Ese ‘bicho’ lo llevas en la sangre y no se puede curar ni con mil terapias. Y eso es tanto para hombres como para mujeres. Ah, y por siaca al futbolista se la cantaron clarita antes de casarse. Los filósofos de la calle dicen que esa frase ‘lo que no fue en tu año no te hace daño’ es para los sonsos. Y ese bailarín ‘partidor’ debe cuidarse porque en cualquier momento lo ‘parchan’ mal. Así es...

Y lo vi el lunes pasado, plan de 5 de la tarde, en Plaza San Miguel, a un patita con la talla de un ‘negro rockero’, pues tenía sus mismos tatuajes y en las mismas zonas de su cuerpo. Se metió a una tienda de ropa y allí se encontró con una señorita que jalaba miradas. Parece que ese es su nuevo point para despistar. Después de unos segundos de charla, se fueron caminando a un ‘telo’ caleta que está por el cruce de la avenida Riva Agüero con La Mar. Curuju...

El ‘Rei’ sabe que los años pasan y pesan. Ya está pensando en su futuro, porque el retiro le llega en cualquier momento, y ha iniciado un negocio propio con la familia. Compra artículos para la casa y accesorios para damas y los vende por las redes sociales. El muchacho sabe que cada año las cosas se complican, los sueldos bajan y es hora de invertir para no terminar mangueando como muchos. Y no va cher...

El que anda ‘cacharreando’ es el ‘Chucho’ del puerto. El hombre es full detalles. Primero cambia de look y gasta harto en ropa y de colores. Después se va, dejando un día, a blanquearse los dientes. Es bueno que cuide la imagen, pero ya lo veo muy metrosexual. En algo debe andar. Y no va cher...

Me voy, soy fuga.