Del saque somos carnecita... Duele como mela caer de esa manera en casita. Vivimos estresados por el tema de las elecciones y encima este tremendo golpe. No fue un lapicito que nos borró de la cancha, sino un plumón amarillo y fosforecente que resaltó nuestro pobre nivel. Se ha disputado el 25 por ciento en las Eliminatorias y somos coleros con un solo puntito. Y lo merecemos porque siendo aplicados solo medio tiempo no se ganan los partidos.

¿Y como veo el futuro? La verdad que prefiero no opinar hasta después del martes para que no me digan ‘mala leche’. Pero ya les digo que dos veces no se presenta la Virgen, ni nos regalan un reclamo en mesa. Quiero soñar, alucinar, creer, pero no veo por dónde levantamos. Sí, señores.. La neta es que la selección solo es entusiasta. Ni juego ni individualidades y un entrenador que encontró su isla del paraíso con carta libre por clasificarnos a Rusia 2018. Y por siaca, yo no lo chanco ahora. Lo hago desde las Clasificatorias pasadas.

En el marco de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de fútbol de Qatar 2022, la selección peruana de fútbol, perdió ante Colombia por 3 a 0. (Fuente: América TV)

No me gusta a pesar de que nos llevó a un Mundial después de 36 años. Ese crédito ya fue. Reaccionamos o derechitos a La Habana. Ricardo Gareca es el principal responsable de la goleada. Un once extraño y experimental, y un replanteamiento para llorar. Que sus ‘viudas’ y aparato mediático del hombre que lo trajo salgan a defenderlo y maquillar esta vergüenza. Curuju...

Una persona especial me escribió en el entretiempo desde Fort Lauderdale y me preguntó: ¿Empatamos? Y le respondí que se nos venía la noche. Renegó porque había pagado 30 cocos por un paquete para chequear en vivo a su amada blanquirroja. Somos tan locos que con un hombre menos quisimos encimar a Colombia cuando su fortaleza es la posesión y el juego aéreo. Con volantes mixtos que desdoblan y no viven del toquecito y chiche. Y lo peor es que quiso tapar las bandas cuando Luis Muriel era cantado que venía desde atrás y en diagonal. Hizo destrozos y solo apuntaron la placa de su camiseta. Rexuxa...

Me paltean los errores de Pedro Gallese. Duda de tu novia, de tu amigo, de tu ‘trampa’, de tu compañero de chamba, pero no en el campo porque la pagamos caro. Ya es reiterativo y que no joda. Los arqueros están para salvar manos a manos y goles. No para hacer la del Chavo a cada rato. A este nivel puedes tolerar las disculpas una vez, pero por favor, hasta cuándo seremos Papá Noel. Estos choques son tan cerrados que los detalles marcan la diferencia. Así es...

Da la impresión de que la expulsión de Miguel Trauco fue apresurada o excesivo castigo. Lo pintan de rojo y lo más curioso es que no le hizo ni un arañón a Juan Manuel Cuadrado. Si te botan, plancha carne y hueso o mándalo al tópico. Esto es fútbol. No hay un solo pillo en ese equipo. Reclamaban con la suavidad de Mónica Zevallos. Los 11 lo hubieran ‘guerreado’ mal y llevado al VAR al árbitro. Ha sido una noche nefasta. No podemos con Reinaldo Rueda, ni con los cafeteros hace años. Para mí no se salva uno solo. Pero me apuran en el cierre y mañana analizo con paciencia el resultado. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.