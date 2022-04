Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el delantero que nos llevó a Rusia se sigue haciendo el loco con la ‘ojiverde’ y cada vez más la deja volar a donde quiera y él hace el pasito de Michael Jackson. Una de sus últimas ‘barretas’ con ella es que necesita mucho tiempo para dedicarse a su recuperación, porque su sueño es ir a Qatar y lo mejor es dejarse de ver tan seguido.

Cuando ella le ha dicho para visitar amistades, le pide que vaya sola porque necesita descanso absoluto y no desgastar las ‘llantas’. Hummmm...

El más ganador con los dos partidos del ‘equipo de todos’ en las Eliminatorias es el profe’ de ‘Nocheto’, especialista en contactar ‘chamas’ para el chato que brinda escuchando cumbia. Esta vez no le buscó ninguna amiguita, pero sí fue por su comisión y le tocó sus mil ‘cocachos’. Se fue contento y le dijo al volante que está dispuesto para todo lo que desee. La firme que ese man no corre. Así es...

NADIE VE AL ‘REY DE LOS BLOOPERS’, NI AL UGAR QUE PROMOCIONA

Así que el ‘Rey de los bloopers’ baja cada vez más de categoría. Como no juega, está de suplente y nadie lo reclama, ahora ninguna barbería lo quiere auspiciar y ha tenido que meterse a un barrio sufridito de Chorrillos y allí le han hecho su corte. Lo peor es que anuncia en sus redes y nadie lo ve ni va al lugar que promociona. Pobechito...

CHIQUITO SE AGARRÓ A PATADAS CON PELOTERO QUE BORDEA LOS 5 CHEQUEAS

Me avisan que ‘Chiquito’ anda de mal en peor. Estuvo jugando un campeonato de fulbito en ‘Comanche’ y terminó agarrándose a patadas con un pelotero que bordea los cinco cheques. El arquero lo retó a pelear, el patita no arrugó y al final los separaron. Lo malo es que el portero anda apeligrado en su barrio, porque aseguran que el otro compadre tiene amigos bandidos. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.

