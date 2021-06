Del saque somos carnecita... Los partidos se ganan en la cancha y no con las frías estadísticas. Se acabó la sal contra Colombia. Diez años sin pintarles la cara. Y fue en la Copa América. Un torneo que nos viene bien. No son las Eliminatorias, pero nos sirve para inflar el ego y agrandarnos. Terceros en Chile 2015. Quintos en Estados Unidos 2016 y segundos en Brasil 2019. Viajamos sin expectativas y volvemos fortalecidos. Triunfo luchado y dramático frente a los dirigidos de Reinaldo Rueda. Un 2-1 que permite retomar la confianza y llenarnos de esperanza para avanzar a la siguiente ronda. Repito, el ‘Scratch’ está tres niveles más arriba que las demás selecciones. Luego se le puede ‘guerrear’ a cualquiera siempre y cuando nadie ‘arrugue’. Sí, señores...

Lo de Tapia fue espectacular. A ese nivel tiene que jugar los partidos completos, así sea cojo. Parecía que habían 11 Renatos en el campo. Tapó toditos los huecos y fallas. Se enseñorió en el estadio. Bien secundado por Yoshimar Yotún de tremenda actuación. La cinta de capitán le cayó a la perfección. En la corta, larga, en la triangulación y con remate de lejos. Si sostienen sus rendimientos, nos van a ayudar un montón y tranquilamente les llegarán ofertas de clubes más rankeados. Ha sido lo mejorcito de anoche. Sigamos en esa línea. Curuju...

Mira aquí las mejores postales del encuentro entre Perú y Colombia





Por favor, al representante de Marcos López, a los que lo asesoran y manejan su carrera y futuro, sáquenlo de la MLS. Llévenselo a una liga top, así sea en un cuadro chico. Se tomó un yogurt de vainilla con Juan Manuel Cuadrado de la Juventus. Ese muchacho no tiene techo para seguir creciendo. Le sobra conchudez y es recontra aplicado en su zona. Además de una zurda ‘mentirosa’. A mí no me interesa que digan que es mi nuevo ‘ahijado’ porque es del Callao. No lo conozco. Lo que quiero es que mi selección se potencie. Eso sí, hay que cuidarlo y alejarlo de las malas juntas. De esos que te empilan para encerronas. Y no va a ser...

No soy mezquino. Nunca lo he sido. Cuevita hizo lo suyo. Incluso influyó en el resultado con su córner que originó el autogol de Yerry Mina. Escondió el balón como los dioses. Yo quisiera que sea más practico y decisivo con habilitaciones y goles, pero ayer se necesitaba no regalar la pelota, hacer correr el tiempo y desesperar a esos grandazos. Logró su cometido. Originaste hartas faltas, pero lejos del arco de Ospina. Insiste cerca del área. Eso sería un plus con la pelota parada. Y por siaca, no me olvido del ‘bolondrón’ que armaste. Serás chato, pero ya estás grandecito para dar ese espectáculo. Piensa en tu familia, en la gente que se come el roche y sufre por tu culpa. Nada más...

Sergio Peña muy participativo y el narrador de la tele mencionó su apellido varias a diferencia del debut. Me leyó porque pedí a gritos que los volantes desdoblen, acompañen y estuvo en el sitio perfecto para reventar las redes. Depende solamente de él que se adueñe del puesto. Tiene que pisarla como el barrio, en la pichanga. Creo que está al 50%. Le voy a exigir mucho más porque tiene talento. Algunos levantan con presión, otros por motivación. Así es...

Gallese poco a poco va recobrando su máximo rendimiento. Salvó la victoria con dos atajadazas. Menos bloopers y fallas, más posibilidades de llevarnos puntos. La seguridad viene de atrás y es clave. Lo noto con distancia cuando sale a cortar centros. La ‘Sombra’ Ramos es uno en la ‘cueva’ y otro afuera. Adentro del área rechaza todo y nadie lo pasa, pero lo sacas de su zona, ay mamita.

El chalaco Alexander Callens sumó minutos internacionales que lo irán cuajando. Aldito Corzo es campeón mundial en ganas, temperamento, solidaridad y en lo físico, pero que se quede media hora después de los entrenamientos a practicar por lo menos 300 centros. Eso garantiza que uno bueno le saldrá a la hora de la verdad. Y también un diferenciado con balón. Para que lo controle bien y la toque preciso. Rexuxa...

Lapadula es generoso al mango y chambea dos full time. Cero egoísmo. Siempre se apoya en el compañero mejor ubicado. Soporta la dureza de los rivales, pero es parador al rojo. Se mueve, se mueve y no le llega un mano a mano. Pronto se le abrirá el arco. Perseverancia y paciencia. André Carrillo cada vez que la pelota pasa por sus botines marca la diferencia. Hay que dársela o que la pida más. Tú haces daño cuando encaras mirando la popular y no para atrás. Aplaudo que te pusieras el overol, pero te prefiero en ofensiva. Wilder Cartagena ingresó para reforzar el mediocampo, Santiago Ormeño para refrescar arriba y Raziel García para el recorrido por la banda izquierda. Ya fue Colombia. Dejemos de ser irregulares. Gracias por este gran regalo a los padres... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: