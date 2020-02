Del saque somos carnecita... La firme que me da pena lo que ocurre con un volante de la rica Vicky. Su problema con los ‘pomos’ empezó desde que lo promovieron al primer equipo, ya hace algunos años. Incluso a su manchita le decían ‘Tabaco y ron’. La semana pasada la gerencia deportiva lo citó por sus ‘boleteadas’ y se mostró arrepentido por las imágenes. Tiene preocupados a todos porque se sinceró y contó que no puede controlar ese ‘gusano’. Entiendo que los dirigentes harán algo para apoyarlo porque es un futbolista valioso y con talento. Sí, señores...

Todo se sabe. A la ‘Roca’ siempre le gustó ir al puñete. Tiene sus derrotas como en el Mundial de Rusia 2018 donde lo durmieron y dejaron globo. Pero también sus victorias como cuando apadrinó a ‘Palomilla de ventana’ en una gira del equipo de la Agremiación a Madrid. Una manchita de los ‘arreglados’ se fue a rumbear a una discoteca y ‘Mi mamá me mima’ armó la bronca como si fuese parador. La cosa es que cuatro españoles se le venían encima hasta que el zaguero apareció como ‘Hulk’ y se mechó con todos. Curuju...

Mis respetos para el técnico interino de Binacional, que de ser analista de videos de ‘Puchito’ Flores pasó a técnico de la reserva con solo 23 años y ya ganó dos partidos en Primera. A Franco y ‘Chemo’. El muchacho chapa solo un ripio, pero tiene condiciones. Ojalá lo sepan valorar y no le den una patada en el ‘popó’ cuando llegue el nuevo entrenador. Así es...

Los que ponen las monedas en Matute ya le pusieron el ojo al chalaco que le encanta bailar perreo en la calle y quieren comprar su pase y prestarlo. Lo ven como inversión, ya que business son business. Ese chiquillo tiene buen pie y temperamento. Necesita otro entorno, un aire sano, profesional. Si no se va al extranjero se puede perder. Y no va ser... Me voy, soy fuga.