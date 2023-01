Del saque somos carnecita... Me timbran de mi rico Callao los vagazos de mi barrio: “Bombardero, no has dicho una sola palabra del caso Shakira-Piqué. No te hagas el ‘tuerto’ que tú eres caminante. Has gateado y te conocemos la de kiko y kako”. La neta que toda la vida los hombres tienen la culpa en una ruptura sentimental, en un divorcio, alejamiento o ‘abertura de carne’.

Muy rara vez es señalada la mujer. Siempre somos los malos de la película, como si supiesen lo que pasa entre cuatro paredes. Yo no soy defensor de nadie. Analizo la situación. Cuando la colombiana ‘adornó’ al argentino Antonio de la Rúa la excusa fue que lo dejó por vividor. Tampoco se tomó en cuenta que el zaguero tenía una novia que sufrió en silencio porque no era famosa.

Allí no hubo temitas con indirectas. Yo le diría: ‘Te felicito’ porque la hizo bien y se barreteó perfectamente con que la relación con su exrepresentante cayó en una ‘Monotonía’. Ahora sufre en carne propia la traición. Está ardida, dolida, despechada y no supera que la hayan abandonado por una chamaquita sencillita de 22 añitos.

Ella está acostumbrada a ‘incinerar’ a sus parejas. En su nueva canción, lo tira de bruto al jugador , de bruja a su suegra y de ‘canallota’ a Clara. La compara con un reloj Casio y ella es un Rolex. El amor no es una marca de alta gama o tiene un valor. No estoy en la moda y onda que dice su letra: ‘Las mujeres ya no lloran, facturan’.

Yo me quedo con mi ‘Casio’ que lo tengo hace 29 años y me hace feliz. No necesita de pilas, ni da darme la hora exacta, ni que cueste 50 mil euros para que me funcione. Por eso, le sigo el amén a Piqué, porque uno va donde le dicta el corazón. Sí, señores...

EL ARQUER0 AL QUE LE ROBARON SUS APUNTES

Hay un run run que el arquero al que le robaron sus apuntes en la definición ante los ‘Canguros, anda dando malos pasos. Dizque la elegida es una bailarina de cumbia que todavía no tiene fama. Lo peor es que le atrae el golero porque puede ser conocida y no porque es arreglado o tenga algún encanto. Aseguran que es del sur de Lima, aunque también ha vivido por San Martín de Porres. Hummmm...

Me pasan la voz que el ‘Rei’ es el que cobra más barato en redes. Por promocionar algún artículo no recibe billete, sino canje. Como su tiempo ya va pasando, solo se le acercan negocios pequeños. Hace poco mencionó a un taller que hace gorritos personalizados. Le dieron 5 y ‘chapó’ en una. Reconoce que en unos meses pasará al olvido. Y no va a ser...

La ‘Muela’ tiene prohibido publicar historias en Instagram , Facebook o cualquier otra aplicación. Su pareja le ha dicho que mientras no vuelva a las canchas, lo mejor es dejar de estar contando su vida y se dedique a su recuperación. Todo bien, es una manera profesional de actuar, el problema lo hace porque ella lo ronca. Hummmmmm... Me voy, soy fuga.

