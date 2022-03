Del saque somos carnecita... Una cosa es escribir con el corazón. Y otra con la razón. La emoción nos ciega y nubla. Nos enloquece y hace que todo sea bonito, hermoso. Perú clasificó al repechaje y es lo que vale. La neta es que no importaba el ‘cómo’ ante la modesta Paraguay. El objetivo era el repechaje y allí vamos con canilleras, tobilleras y los toperoles afilados. Eso sí, no nos creamos lo que no somos. Que alucinen los que se meten su ‘troncho’, éxtasis y otras porquerías en la cabeza. Yo en frío pienso que no somos favoritos contra nadie. Tampoco somos un ‘yogur cero grasa’ para algún rival. Las clasificaciones se consiguen con triunfos y no con ‘floro’ ni palabras baratas. Escucho comentarios que nos hacen daño y vuelo. ‘Hasta Venezuela y Bolivia son mejores que Australia y Emiratos Árabes’. Esa es la más grande payasada. Si nos distraemos, ya fuimos. Nos comemos un sapo. Bajemos una rayita a la euforia, que nada nos cuesta. Tómenlo en serio y con calma, así las cosas caminan. Sí, señores...

La noche del martes desgasta a cualquiera. Por lo que veías en el Nacional y por lo que escuchabas en Santiago y Caracas. Se cerró una jornada inolvidable, grandiosa. Falta redondearla el 13 o 14 de junio en Qatar o la sede que designe la FIFA. Prefiero el formato de ida y vuelta y no partido único. Es que allí tendremos los ‘cocorocos’ de corbata y en 90 minutos nos saldrán más canas que en todo el tiempo que hemos vivido. Por una falla, pierdes; por un blooper, te eliminan; por una mala salida o resbalón, te quedas llorando en el césped. Estás obligado a hacer todo perfecto porque a veces no funcionan hasta los replanteamientos y variantes porque los nervios te aniquilan. Y para colmo, si la fortuna te da la espalda o maleta, nos vamos pa’ La Habana antigua. Muchas veces tienen más chances las selecciones débiles, que esperan el error, como Macedonia frente a Italia, que los que atacan de principio a fin. Por último, luchemos porque sea en cancha neutral, porque igualito llenaremos las tribunas y seremos locales. Así es...

EL RAYO ADVÍNCULA

La firme que el 6 de puntaje que le pusimos a Luis Advíncula en la crónica del partido fue mezquino. El ‘Rayo’ la rompió y para mi humilde opinión el jugador MVP. Su juego ha dado un giro de 180 grados. La exigencia del fútbol argentino lo ha transformado. Allá no rindes y la prensa te tritura y la 12 te hace puré de camote. Tiene lomo para ir a la marca y para correr cuerpo a cuerpo con cualquierita con pinta de atleta. Ahora sí está para dejar coja a todas y ‘ganar’ por nombrada. Ya nada de ofrecer carteras Louis Vuitton, pasajes en primera clase, propinitas en euros ni otro lujo. Es más, como mantengas el nivel, te voy mandar un ‘tollito’ bien fileteado. Es tu ‘color’ de pescadito favorito. Sigue sin dejar girar a tus rivales y con la misma agresividad e intensidad para ir a la dividida. Curuju...

CUEVA

Muchos pueden creer que tengo algo en contra de Christian Cueva y están totalmente equivocados. Coincido que es el diferente, pero cuando colabora con el equipo. El que habilita a tres dedos y la toca en una, es productivo al mango y lo aplaudo. También le reviento cuetes cuando se la ingenia para hacer famoso a algún compañero. Allí es imposible discutir su calidad. Pero cuando es Cuevita FC, reniego porque se excede. Hizo un primer tiempo extraordinario frente a Paraguay y un comienzo en el segundo tiempo para agarrarlo a cocachos, hasta que lo guapearon. El 2-0 lo levanta en andas, pero imagínense que otro hubiera sido el final. Lo veo maduro y creo que es inteligente para darse cuenta de que tiene todo para ser el 10 de la calle. Y no va ser...

LAPADULA

El rostro de Gianluca Lapadula es el fiel reflejo de estas Eliminatorias. El ‘Bambino’ lleva diez años en la Serie A, donde son los reyes del ‘Catanaccio’, estrategias y fútbol tosco, pero no se compara con lo que pegan en Sudamérica. El ‘9′ vino cacharrón, con buen cutis y finito de facciones. Sin su mascarilla nasal, se pudo apreciar que está recontraarchiabollado. Tiene la ñata medio hundida. Parece hasta fracturada de tantos golpes, codazos, manazos, planchazos y cabezazos. Lo positivo es que es parador, valiente y no se queja. Es hora que aprenda a defenderse, a dejar la puntita del botín, a cubrirse con los brazos, a dejar el taquito. Despierta o será piñata. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

